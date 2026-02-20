Hinchas de Alianza Lima asombrados con el nivel de Marco Huamán: “Nos regresaron a Cancelo”

Alianza Lima consiguió un nuevo aire al vencer esta noche a Sport Boys por 1-0. En el marco de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026, el equipo liderado técnicamente por Pablo Guede consiguió tres puntos que valen más para calmar las aguas en la interna que quizá el lugar en la tabla de posiciones. Pese a las críticas, el nombre de Marco Huamán se llevó todos los aplausos.

Tweet placeholder

El lateral derecho por naturaleza, al margen de que ahora esté siendo utilizado por izquierda en Alianza Lima desde que regresó desde Cienciano, fue titular el día de hoy ante Sport Boys y verdaderamente la rompió. Siendo muy prolijo en defensa, con buenos arranques en las contras del equipo y con buen criterio para sumarse al ataque, los hinchas íntimos destacaron su accionar.

Publicidad

Publicidad

“Mandamos cedido a Huamán y nos regresaron a Cancelo. Qué abuso”, “Darle confianza y respaldo a un futbolista puede decantar en lo que sucede con Marco Huamán en Alianza. En cada partido interpreta mejor cómo pasar al ataque y lo hace con mucha decisión” y “Marco Huamán es el mejor de Alianza Lima. Redención completa”; fueron las reacciones de los hinchas íntimos en ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Publicidad

Publicidad

Fuente: ‘X’.

ver también “Siempre les interesa”: se reveló si es que realmente Ricardo Gareca puede reemplazar a Pablo Guede en Alianza Lima

Eso no fue todo para Marco Huamán. Además de cerrar muy bien su zona y evidenciar una polifuncionalidad muy importante en lo que pretende Pablo Guede como idea de juego, el defensor anotó lo que pudo ser el 2-0 del partido frente a Sport Boys a los 41′. Luego de la celebración, se dio una revisión en el VAR y el árbitro determinó que existió una falta previa que derivó en anulación.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Las palabras de Marco Huamán tras ser elegido como el mejor jugador del Alianza Lima vs. Sport Boys

Luego de ser clave en el más reciente triunfo por 1-0 de Alianza Lima sobre Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva, Marco Huamán fue elegido como la figura del partido e hizo énfasis en la dificultad que representa el encuentro de esta noche. Además, mencionó que el Torneo Apertura 2026 recién empieza y que esperan seguir por este camino de buenos resultados.

“Era un partido duro y sabíamos lo que Boys iba a venir a hacer. Gracias a Dios, el resultado se dio con el esfuerzo de todo el equipo, siempre unidos. Una victoria que nos ayuda a seguir ahí adelante. Nosotros estamos pensando en nosotros. Trabajamos día a día para el bien del club y del grupo. Este resultado nos ayuda mucho, pero a seguir que esto recién empieza y faltan muchos partidos”; declaró Marco Huamán en charla con ‘L1 MAX‘.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES