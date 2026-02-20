Es tendencia:
Río Open

Ignacio Buse 1-1 Matteo Berrettini EN VIVO punto a punto de los cuartos de final del Rio Open vía Disney+ Premium

Por los cuartos de final del Río Open, Ignacio Buse se enfrenta a Matteo Berretini en un emocionante encuentro.

¿Por qué se suspendió el partido de Ignacio Buse y Matteo Berrettini nuevamente?

Si bien los jugadores salieron a la cancha, otra vez se suspende el partido entre Ignacio Buse y Matteo Berrettini por lluvia.

¡Volvieron los jugadores!

Ya los jugadores están listos para jugar el tercer set y terminar el encuentro.

¡Jugadores calentando!

Los jugadores comienzan a calentar para volver a la acción.

¿Por qué se suspendió el partido de Ignacio Buse y Matteo Berrettini?

Debido a la fuerte lluvia, el italiano Matteo Berrettini se quejó con la jueza de silla sobre el clima, pidiendo que se suspenda el partido. Ignacio Buse no tuvo más opción que aceptar esta decisión. El partido se suspende de forma momentánea esperando que las condiciones mejoren.

¡Partido suspendido!

El partido se suspende por la lluvia.

¡Ignacio Buse comienza ganando!

Ignacio Buse comienza el tercer set con ventaja ante Matteo Berrettini.

¡Set para Matteo Berrettini!

Matteo Berrettini se queda con el segundo set ante Ignacio Buse.

¡Buse mantiene la esperanza!

Ignacio Buse se pone 2 a 5 ante Matteo Berrettini en este segundo set.

¡Ignacio Buse en problemas!

Berrettini se pone 5 a 1 en contra de Ignacio Buse.

¡Berretini no suelta a Buse!

Matteo Berrettini pone contra las cuerdas al peruano en el segundo set.

¡Imparable Berrettini!

El italiano saca más ventaja y se pone 3-1 sobre Ignacio Buse en el segundo set.

¡Berretini a la cabeza!

Por primera vez, Matteo Berrettini se pone arriba en el marcador.

¡Empate!

Se pone 1-1 el partido en este segundo set.

¡Comienza bien Buse el segundo set!

Ignacio Buse gana su primer punto en el segundo set.

¡Set para Ignacio Buse!

Ignacio Buse se terminó llevando el primer set por 6 a 3 ante Matteo Berrettini.

¡Ignacio Buse quiere cerrar el primer set!

El peruano se pone 5 a 3 y podría terminar este primer set a su favor.

¡Juego parejo en Brasil!

Berrettini responde de inmediato y esto se pone 4 a 3.

¡Ignacio Buse sigue creciendo!

Ahora Ignacio Buse sacó un nuevo punto ante Berrettini.

¡Berrettini se acerca!

El italiano no quiere que el peruano se le escape y pone todo muy parejo en Brasil, 3-2 a favor de Buse.

¡Ignacio Buse saca ventaja!

Nuevamente el peruano logra sorprender al italiano, salvando un importante punto.

¡Berrettini recorta!

El italiano consigue recortar en el primer set y ya van 2-1 a favor de Ignacio Buse.

¡Buse sigue a la cabeza!

El peruano consigue una buena ventaja en el primer set.

¡Bueno comienzo para Buse!

Ignacio Buse comienza fuerte ante Berrettini.

¡Arrancó el partido!

Ya se juega el partido entre Ignacio Buse frente a Matteo Berrettini.

¡Jugadores en la cancha!

Todo va quedando listo para el partidazo.

¡Se viene el partidazo!

Se viene el partido entre Ignacio Buse y Matteo Berretini.

¿A qué hora empieza el partido?

El juego de Ignacio Buse dará inicio aproximadamente en 30 minutos más.

¿En qué puesto están Buse y Berrettini?

Según el ranking ATP, Matteo Berrettini está en el puesto 56, mientras que Ignacio Buse en el lugar 74.

¡Mateo Berretini busca las semis!

Por otro lado, Mateo Berretini también quiere meterse en las semifinales. En este caso llega de vencer a Dusan Lajovic por 2-1, cayendo en el primer set por 6 a 3, luego ganando 6 a 4 y 6 a 2.

¡Ignacio viene de sorprender!

Ante todo pronóstico, Ignacio Buse consiguió una tremenda victoria ante Joao Fonseca en los octavos. Venciéndolo 2-1 en sets: 7 a 5 en contra, 6 a 3 y 6 a 4 al final.

¡Bienvenidos al Ignacio Buse vs. Matteo Berretini!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del Ignacio Buse vs. Matteo Berretini.

Por Bruno Castro

Ignacio Buse y Matteo Berrettini.
© GettyIgnacio Buse y Matteo Berrettini.

El Río Open 2026 se encuentra en su recta final y este fin de semana se están jugando sus últimos partidos. No obstante, este viernes 20 de febrero se jugarán los cuartos de final con Ignacio Buse como uno de los protagonistas frente a Mateo Berretini. Duelo que se disputará desde las 17:00 horas de Perú y será transmitido por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

En el caso de ‘Nacho’ viene de jugar un difícil duelo ante el brasileño Joao Fonseca. Este le dio una dura pelea, en el primer set terminaron 7 a 5 a favor del jugador local. Parecía que se le complicaría al nacional darle vuelta, pero consiguió sorprender con un 6 a 3 y terminó de asegurar su pase con un contundente 6 a 4.

Por el lado del italiano, este jugó frente a Dusan Lajovic con el cual también tuvo problemas. Perdió el primer set por 6 a 3, pero así como el peruano, en el segundo se logró recuperar con un contundente 6 a 4, mientras que en el tercer y definitivo set lo ganó 6 a 2.

Resultados de cuartos de final del Río Open Individuales Masculino

  • Thiago Tirante vs. Alejandro Tabilo
  • Ignacio Buse vs. Matteo Berrettini
  • Tomas Etcheverry 2-0 Jaime Faria (7 a 6 y 6 a 4)
  • Vit Kopriva 2-0 Juan Cerúndolo (6 a 4 y 6 a 4)
