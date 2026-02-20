Ignacio Buse 1-1 Matteo Berrettini EN VIVO punto a punto de los cuartos de final del Rio Open vía Disney+ Premium

Ante todo pronóstico, Ignacio Buse consiguió una tremenda victoria ante Joao Fonseca en los octavos. Venciéndolo 2-1 en sets: 7 a 5 en contra, 6 a 3 y 6 a 4 al final.

Por otro lado, Mateo Berretini también quiere meterse en las semifinales. En este caso llega de vencer a Dusan Lajovic por 2-1, cayendo en el primer set por 6 a 3, luego ganando 6 a 4 y 6 a 2.

El italiano no quiere que el peruano se le escape y pone todo muy parejo en Brasil, 3-2 a favor de Buse.

Debido a la fuerte lluvia, el italiano Matteo Berrettini se quejó con la jueza de silla sobre el clima, pidiendo que se suspenda el partido. Ignacio Buse no tuvo más opción que aceptar esta decisión. El partido se suspende de forma momentánea esperando que las condiciones mejoren.

Si bien los jugadores salieron a la cancha, otra vez se suspende el partido entre Ignacio Buse y Matteo Berrettini por lluvia.

El Río Open 2026 se encuentra en su recta final y este fin de semana se están jugando sus últimos partidos. No obstante, este viernes 20 de febrero se jugarán los cuartos de final con Ignacio Buse como uno de los protagonistas frente a Mateo Berretini. Duelo que se disputará desde las 17:00 horas de Perú y será transmitido por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

En el caso de ‘Nacho’ viene de jugar un difícil duelo ante el brasileño Joao Fonseca. Este le dio una dura pelea, en el primer set terminaron 7 a 5 a favor del jugador local. Parecía que se le complicaría al nacional darle vuelta, pero consiguió sorprender con un 6 a 3 y terminó de asegurar su pase con un contundente 6 a 4.

Por el lado del italiano, este jugó frente a Dusan Lajovic con el cual también tuvo problemas. Perdió el primer set por 6 a 3, pero así como el peruano, en el segundo se logró recuperar con un contundente 6 a 4, mientras que en el tercer y definitivo set lo ganó 6 a 2.

