Ignacio Buse 1-1 Matteo Berrettini EN VIVO punto a punto de los cuartos de final del Rio Open vía Disney+ Premium

El Río Open 2026 se encuentra en su recta final y este fin de semana se están jugando sus últimos partidos. No obstante, este viernes 20 de febrero se jugarán los cuartos de final con Ignacio Buse como uno de los protagonistas frente a Mateo Berretini. Duelo que se disputará desde las 17:00 horas de Perú y será transmitido por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.
En el caso de ‘Nacho’ viene de jugar un difícil duelo ante el brasileño Joao Fonseca. Este le dio una dura pelea, en el primer set terminaron 7 a 5 a favor del jugador local. Parecía que se le complicaría al nacional darle vuelta, pero consiguió sorprender con un 6 a 3 y terminó de asegurar su pase con un contundente 6 a 4.
Por el lado del italiano, este jugó frente a Dusan Lajovic con el cual también tuvo problemas. Perdió el primer set por 6 a 3, pero así como el peruano, en el segundo se logró recuperar con un contundente 6 a 4, mientras que en el tercer y definitivo set lo ganó 6 a 2.
Resultados de cuartos de final del Río Open Individuales Masculino
- Thiago Tirante vs. Alejandro Tabilo
- Ignacio Buse vs. Matteo Berrettini
- Tomas Etcheverry 2-0 Jaime Faria (7 a 6 y 6 a 4)
- Vit Kopriva 2-0 Juan Cerúndolo (6 a 4 y 6 a 4)