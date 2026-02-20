Sin Anderson Santamaría, el once confirmado de Universitario para enfrentar a Sporting Cristal

Sporting Cristal y Universitario protagonizarán uno de los duelos más atractivos del arranque del Torneo Apertura 2026. El cuadro ‘crema’ visitará el estadio Alberto Gallardo con la intención de imponer su autoridad y pelear por el primer lugar, en una nueva edición del llamado Clásico Moderno del fútbol peruano.

Publicidad

Publicidad

El plantel dirigido por Javier Rabanal llega con confianza tras el reciente triunfo por 2-1 sobre Cienciano en el Monumental, resultado que reafirma el buen momento colectivo después del empate logrado en Cusco. Durante la semana, el cuerpo técnico trabajó en un esquema que busque equilibrar solidez defensiva con proyección ofensiva, consciente del reto que implica medirse a los ‘rimenses’.

Según dio a conocer el periodista Gustavo Peralta, para este encuentro, el técnico español buscaría mantener la base titular que ha mostrado consistencia en las primeras fechas, incorporando ajustes tácticos destinados a neutralizar la intensidad ofensiva del rival.

Alineación confirmada de Universitario

En la portería, la confianza sigue depositada en Diego Romero, quien ha respondido con seguridad en los momentos de mayor exigencia. En la defensa, la línea posterior contará con Williams Riveros como referente, acompañado por Fara e Inga, buscando un equilibrio entre solidez defensiva y salida clara desde el fondo.

Publicidad

Publicidad

Por las bandas, Andy Polo y Carabalí tendrán una labor doble: colaborar en la recuperación y sumarse al ataque para ampliar el juego. En la medular, el despliegue físico y la disciplina táctica de Martín Pérez Guedes y Jesús Castillo serán clave para mantener el equilibrio del mediocampo, mientras que Jairo Concha asumirá la responsabilidad de enlazar líneas y generar claridad en los metros finales del ataque.

En la zona ofensiva, la ‘U’ buscará combinar movilidad con efectividad. La inclusión de Alzugaray aportará dinamismo y capacidad de ruptura, mientras que la principal carta de gol será Alex Valera.

ver también Universitario sorprende con una buena noticia y suma tres refuerzos claves ante Sporting Cristal

Cabe resaltar que, finalmente se tomó la decisión que Anderson Santamaría no concentre con el plantel por precaución y así, tenga una semana más de descanso.

Publicidad

Publicidad

Así formará el conjunto ‘estudiantil’ ante Sporting Cristal: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, César Inga; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

Alineación de Universitario (Twitter: Gustavo Peralta).

Últimos enfrentamientos entre ambos equipos

Sporting Cristal 0-1 Universitario / 23 de octubre de 2025

Universitario 2-0 Sporting Cristal / 22 de mayo de 2025

Sporting Cristal 2-1 Universitario / 23 de octubre de 2024

Universitario 4-1 Sporting Cristal / 12 de mayo de 2024

Sporting Cristal 0-0 Universitario / 16 de septiembre de 2023

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES

El técnico Javier Rabanal confirmó a Alex Valera como titular para enfrentar a Sporting Cristal.

Universitario visitará el estadio Alberto Gallardo este sábado 21 de febrero a las 16:00 horas.

El cuadro crema registra dos victorias consecutivas ante Sporting Cristal en los enfrentamientos de 2025.

Publicidad