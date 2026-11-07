Horacio Benincasa recibe elogios y agradecimientos de los hinchas de Universitario: “Siempre confié en ti”

Los aficionados de Universitario estuvieron muy atentos al duelo entre ADT vs. Sporting Cristal y hoy más que nunca festejan el gol agónico anotado por Horacio Benincasa. Veamos los detalles y qué le dicen al zaguero central.

ADT logró un valioso empate frente a Sporting Cristal en el Estadio Unión Tarma. Con la necesidad de sumar en este encuentro ante la constante lucha por no descender a segunda división, Horacio Benincasa le dio vida a los suyos para seguir firmes en el objetivo. Además, su pasado en Universitario de Deportes resalta ahora más que nunca y los hinchas se lo agradecen.

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Sabiendo que Sporting Cristal venía ganando y que parecía que se llevaban la victoria de la ciudad de Tarma, lo cual lo mantenía con la primera opción de adueñarse del Torneo Clausura 2026, ahora todo cambió ya que ADT lo empató en la última jugada y Universitario de Deportes tiene una nueva oportunidad de oro para quedar como único puntero del campeonato.

“Siempre confié en ti Benincasa. Un crack en todo sentido”, “La ‘U’ vuelve a depender de sí mismo. Gracias, Agente Benincasa” y “El agente Benincasa cumplió su trabajo. GRACIAS“; fueron algunos de los mensajes más resonantes y llamativos de los hinchas de Universitario de Deportes luego del empate en Tarma y siendo conscientes que ahora dependen de sí mismos para el objetivo.

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Fuente: ‘X’.

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Las palabras de Horacio Benincasa luego del empate entre ADT vs. Sporting Cristal

Sabiendo que la lucha por el descenso siempre es complicada y que todavía tienen un partido por delante en este Torneo Clausura 2026, la palabra de Horacio Benincasa luego del empate entre ADT vs. Sporting Cristal fue clave para entender la importancia de este resultado. Asimismo, dejó un mensaje para todos los hinchas tarmeños que viven fervientemente el rendimiento del equipo.

“Veníamos de un viaje muy difícil. Hemos hecho Tarma-Jauja, Jauja-Lima, Lima-Chiclayo, Chiclayo-Cutervo y viceversa hace dos o tres días. Somos muy poquitos. Se nos lesionó Valencia, Narváez, Cedrón y Canela. Pelear abajo es muy jodido. Esta ciudad vive del fútbol. Dimos un gran paso, pero queremos dejar a Tarma en primera. Estoy muy orgulloso de mis compañeros y de mi familia que me banca”; declaró Horacio Benincasa post partido en charla con L1 MAX.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

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