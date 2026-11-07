Hinchas de Sporting Cristal lapidan a Catriel Cabellos tras empatar en Tarma: “Se tiene que largar”

Catriel Cabellos cometió una falta que derivó en un tiro libre a favor de ADT y llegó el empate en Tarma. Los aficionados de Sporting Cristal explotaron en redes sociales y vienen soltando diversos mensajes muy enfáticos en su contra.

Sporting Cristal dejó pasar una tremenda oportunidad ante ADT en la ciudad de Tarma. Con la posibilidad de seguir dependiendo de sí mismo para llevarse el Torneo Clausura 2026, no pudieron ganar de visita y se lo empataron en la última acción del encuentro. A raíz de ello es que los hinchas cerveceros señalan a Catriel Cabellos como el máximo responsable del marcador.

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🔴EN 1 MINUTO: NO TE PIERDAS EL EMPATE DE ADT Y SPORTING CRISTAL



El equipo local empató en los minutos finales con el gol de Horacio Benincasa. Este resultado lo deja a Cristal con un pie afuera de la lucha por el Clausura.



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Y es que Sporting Cristal encontró la ventaja al término del primer tiempo y luego tuvo algunos buenos momentos para incluso incrementar el resultado. No lo lograron y a los 90’+4 fue Horacio Benincasa quien anotó de cabeza el empate final al aprovechar un buen centro de tiro libre. La falta fue cometida por un Catriel Cabellos que se barrió sin dicha necesidad y complicó a los suyos.

“Se tiene que largar hoy mismo, Catriel Cabellos“, “Con esto se da por terminado la participación de Sporting Cristal. Gracias a todos el equipo y staff menos a Catriel Cabellos que siempre aparece para hacer una falta que termina costándonos el partido” y “Una vez más Catriel Cabellos aparece en los momentos más desafortunados. Increíble cómo se le escapan los tres puntos a Sporting Cristal”; comentaron distintos hinchas celestes a través de ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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El ingreso de Catriel Cabellos en el ADT vs. Sporting Cristal

Cuando Sporting Cristal lo ganaba por 1-0 con gol de Hernán Barcos y parecía que tenía controlado el partido, se dieron algunas variantes para darle un nuevo aire al equipo. Catriel Cabellos ingresó a los 73′ en lugar de un cansado Leandro Sosa. Es decir, el volante entró como una especie de carrilero/volante por la derecha para tratar de evitar las subidas de los rivales por dicho sector.

Si bien estuvo atento en algunos cruces y mantuvo la posesión del balón en otros momentos, la falta cometida pasados los 90′ lo mancha de cuerpo entero. Sin tener la necesidad de hacerlo y sabiendo que ADT se venía con todo en la búsqueda del empate en el marcador, ahora es duramente lapidado por los hinchas de Sporting Cristal que no quieren verlo más en el equipo.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

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