El pasado jueves 20 de enero se dio la noticia sobre el fallo del TAS, lo que ha cambiado las cosas en el ámbito de la Liga 1. Deportivo Binacional no descendió y regresó a la máxima división, Carlos Stein y la USMP se quedarían en primera, ya que se sumó un equipo más al campeonato, lo que en un comienzo eran 18 clubs, ahora son 19, y finalmente Cusco FC pagó los ‘platos rotos’ pues descendió a la Liga 2.

Este escándalo ha causado gran revuelo en todos, periodistas, hinchas, y claro está, jugadores. Quien hizo su descargo, de manera eufórica, en las redes sociales fue el defensor Horacio Benincasa, quien mediante su Twitter publicó: “Por segundo año consecutivo, se cagan en todos y se llevan familias por delante. Justos pagan por pecadores dicen no?”, comentó el futbolista.

Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y FBC Melgar son los equipos que se han unido y realizado una carta en la cual se pide y afirman la ineficiencia de los encargados en la FPF, pues esto no es de hoy, sino que pasó en el 2020 con Alianza Lima, quienes también tuvieron que acudir al TAS para solucionar el problema.

Actualmente Cusco FC tendrá que jugar la Liga 2, y para que otro equipo no descienda se ha llegado a un acuerdo para que se sume un club más a la Liga 1, por ese motivo Carlos Stein y la USMP no tendrán que disputar un repechaje. Cabe destacar que los ‘Carlistas’ ya pasaron por esa etapa donde le lograron ganar a Binacional por penales.

Finalmente, el presidente de la FPF, Agustín Lozano, declaró a Willax que la culpa no debe de recaer en la presidencia, algo en lo que muchos no están de acuerdo y desde ya piden y no vuelva a suceder esto en el torneo peruano, donde finalmente lo termina resolviendo el Tribunal de Arbitraje Deportivo, algo que no debería pasar.