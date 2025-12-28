Jugó en Barcelona, tuvo un breve paso por la Liga 1 y ahora confirma su llegada a Cienciano

Cienciano será uno de los clubes peruanos que disputará torneos internacionales el próximo año. El cuadro cusqueño se prepara para un exigente compromiso en la Copa Sudamericana, sin perder de vista su objetivo de luchar por la Liga 1 2026. Bajo ese contexto, se confirmó que el ‘Papá’ llegó a un acuerdo con un exjugador del Barcelona.

Cienciano fichó a exjugador del Barcelona

De acuerdo con el periodista deportivo Gustavo Adrianzén, Cienciano tiene prácticamente cerrado el fichaje de Kevin Becerra, defensor de 29 años que proviene de Libertad FC de la LigaPro, y anteriormente formó parte de las divisiones juveniles de Barcelona SC en Ecuador.

Asimismo, este jugador, que también puede desempeñarse en la posición de lateral derecho, ya cuenta con experiencia en la Liga 1 tras su paso por Los Chankas.

El futbolista finalizó su contrato con Libertad FC, club en el que mostró su mejor nivel al cierre de la temporada 2025. Sin embargo, no continuará en la liga ecuatoriana y volverá a Perú.

“Kevin Becerra es nuevo jugador de Cienciano, acuerdo cerrado esta mañana por una temporada. El defensa ecuatoriano jugó en Libertad de Ecuador el 2025 (36 PJ) y ya tuvo un paso por el fútbol peruano jugando en Chankas CYC en 2024“, reveló el mencionado comunicador.

Clubes en los que jugó Kevin Becerra

Academia Sub 20 (Ecuador)

Boca Juniors Sub 20 (Argentina)

Toreros (Ecuador)

Barcelona SC B (Ecuador)

Independiente Juniors (Ecuador)

Guayaquil City (Ecuador)

AD 9 de octubre (Ecuador)

Los Chankas (Perú)

Libertad FC (Ecuador)

Kevin Becerra ya conoce a Carlos Garcés

Gustavo Adrianzén, a través de su cuenta de Twitter, también dio a conocer que Kevin Becerra fue compañero de Carlos Garcés durante su paso por el 9 de Octubre de Ecuador, lo que también habría sido clave para su llegada a Cienciano.

