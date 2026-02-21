Es tendencia:
Liga 1

Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras el Sporting Cristal 2-2 Universitario en el Gallardo

Sporting Cristal consiguió un impresionante empate frente a Universitario de Deportes en el Alberto Gallardo.

Por Bruno Castro

Gustavo Cazonatti y Jairo Concha.
Gustavo Cazonatti y Jairo Concha.

El comienzo del Torneo Clausura se está dando a lo grande este año. En este caso, se dio uno de los grandes partidos en la jornada número 4. Un duelo entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal en el Alberto Gallardo que dejó de todo. Las emociones se vivieron a flor de piel en este duelo que nadie esperaba que tuviera un final tan dramático.

La jornada deportiva comenzó en Cajamarca, en donde Hernán Barcos brilló con luz propia. El artillero argentino le dio la victoria a FC Cajamarca ante nada más y nada menos que Melgar. Gran encuentro que culminó con un hat-trick del ‘Pirata’ que logró el 3-1 ante el ‘Dominó’.

En el Alberto Gallardo como se mencionó, Sporting Cristal y Universitario de Deportes se repartieron los puntos. Fue un duelo parejo, cada uno se dio un tiempo y en este caso culminó el juego con un merecido 2-2 que dejó un tiempo para cada uno. En los 45 iniciales fueron para los ‘cremas’ que dominaron el partido, pero en el segundo tiempo los ‘celestes’ hicieron respetar la casa.

Así se mueve la tabla de posiciones en el Torneo Apertura

Partidos de la fecha 4 del Torneo Apertura

Así se van moviendo los partidos de la fecha número 4 del Torneo Apertura este fin de semana.

Viernes 20 de febrero:

  • Alianza Lima 1-0 Sport Boys

Sábado 21 de febrero:

  • FC Cajamarca 3-1 Melgar
  • Sporting Cristal 2-2 Universitario
  • Cienciano vs. Alianza Atlético

Domingo 22 de febrero:

  • ADT vs. UTC
  • Los Chankas vs. Sport Huancayo
  • Atlético Grau vs. Juan Pablo II
  • Cusco FC vs Comerciantes Unidos
Lunes 23 de febrero:

  • Moquegua vs. Deportivo Garcilaso
