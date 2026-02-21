Hinchas de Universitario explotan contra Javier Rabanal y 4 jugadores por el empate ante Sporting Cristal: “Regalaste el partido”

Universitario de Deportes dejó escapar una enorme posibilidad de conseguir el triunfo frente a Sporting Cristal. La igualdad 2-2 que se dio en el Estadio Alberto Gallardo seguramente no dejará muy buenas sensaciones que digamos en el equipo merengue cuando jugaron un gran primer tiempo y a raíz de ello es que los hinchas se hicieron presentes para criticar algunas decisiones.

El protagonista que más cuestionamientos empieza a generar en los aficionados de Universitario de Deportes es Javier Rabanal ya que los cambios que realizó en el segundo tiempo no funcionaron en el equipo y pasó todo lo contrario ya que Sporting Cristal encontró espacios para empatar el duelo. Además, los jugadores que ingresaron tienen su grado de responsabilidad.

“Regalaste el partido. Esto no es IDV. Acá no puedes tirar el equipo atrás. De verdad que mal replanteo”, “En Ecuador corren todo el partido. Aquí no profe, no regale puntos. Le da vida a muertos” y “Todo el segundo tiempo tirados atrás, dejen de joder, hoy se perdieron dos puntos”; fueron algunas de las reacciones más llamativas por parte de los hinchas de la ‘U’ en contra de Javier Rabanal.

Ahora, tampoco podemos perder de vista que jugadores como Edison Flores, José Rivera, Jorge Murrugarra y Hugo Ancajima no entraron bien en el etapa complementaria del duelo ante Sporting Cristal. Cuando seguramente la propuesta era mantener la ventaja en el marcador, Universitario de Deportes se resintió en todas sus líneas y podríamos decir que perdieron 2 puntos valiosos.

La lectura de Javier Rabanal luego del Sporting Cristal 2-2 Universitario por el Torneo Apertura 2026

Javier Rabanal habló en conferencia de prensa luego del empate de hoy frente a Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. Siendo consciente de que pudieron haber conseguido una victoria por cómo jugaron en gran parte del partido, el entrenador español se echó toda la culpa y dijo ser el máximo responsable de las variantes que realizó ya que no esperaba un resultado así.

“No había indicación de meternos atrás, aún con los delanteros lo hicimos. No hemos sabido marcar en las ocasiones que tuvimos. Luego, nos metimos atrás mucho antes de que quitáramos un delantero. El responsable del empate soy yo. Creo que, si le daban más tiempo, eran capaces de ganar. Acá no tengo jugadores titulares o suplentes, es responsabilidad mía que todos estén al 100% y disponibles. Los cambios disminuyeron al equipo drásticamente”; señaló el DT.

