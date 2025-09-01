Jugó en Universitario, lo ficharon en Guatemala y en menos de 2 meses lo echaron

El éxito es algo que no todos los futbolistas llegan a conocer a lo largo de su carrera aunque suene muy duro. Esto debido a la gran cantidad de competencia que existe en este deporte. Pues uno de los que tenía todo para triunfar en el fútbol peruano y que pasó por Universitario de Deportes acaba de tener una de sus peores experiencias en el extranjero.

Estamos hablando de Raúl Tito, quien se acaba de quedar sin trabajo. El jugador hace nada fichó por el CD Marquense, a inicio del mes de julio y se esperaba que en esta oportunidad pueda tener una larga carrera en el extranjero. Pero terminó durando muy poco en este club de forma sorpresiva.

Según lo que se conoce tan solo fueron 5 las fechas que pudo estar con este club. No dio la talla por los datos que se ha conocido por medio de Gian Franco Zelaya, que informa que solo disputó 2 partidos como titular, luego entró en otro y 2 terminó en el banco de suplentes sin llegar a jugar.

Raúl Tito y su pasado en Universitario

La llegada de Raúl Tito a Universitario de Deportes se dio en el año 2016 tras una gran temporada en Cienciano. Con los cusqueños se lució en la altura y terminó llegando a Ate por encima de otros clubes como Alianza Lima que también lo estuvo buscando para poder ficharlo.

Pero no terminó rindiendo como se esperaba el extremo de 1,65 metros, tan solo llegó a disputar un total de 22 encuentros con la camiseta ‘crema’, hizo 2 goles y no tuvo asistencias en un total de 1083 minutos. Desde ahí ya demostró una gran inconsistencia en sus actuaciones que le costó pasar de club en club.

Raúl Tito en Universitario (Foto: Grupo El Comercio).

Con un mal rendimiento los cremas tuvieron que prestarlo a Cusco FC en este entonces Real Garcilaso. Club donde tampoco rindió muy bien y esto hizo que en el 2018 la ‘U’ lo deje ir a Sport Rosario.

Raúl Tito y un futuro incierto

Tras dejar el cuadro de CD Marquense no se sabe que es lo que pasará con este extremo. En estos momentos el mercado de pases peruano está cerrado y los equipos ya están armados por lo que será difícil que vuelva a jugar en la Liga 1. Probablemente en Copa Perú pueda tener una oportunidad debido a que entran a etapa nacional y podría cerrar con algún club que busque el ascenso.

