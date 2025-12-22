La sorpresiva reacción de los hinchas de Cristal a la renovación de Távara: “La mejor zurda…”

Martín Távara fue uno de los jugadores más criticados de Sporting Cristal en los últimos años. El mediocampista siempre fue visto como la oveja negra en el cuadro del Rímac. Pero su cierre de temporada con los rimenses hizo que el aficionado cambie su perspectiva sobre él. Tanto así, que incluso varios piden un contrato más extenso ahora que logró su renovación.

Publicidad

Publicidad

Este lunes 22 de diciembre el cuadro del Rímac anunció la renovación por toda la temporada 2026 de Távara. El volante que fue voceado como posible refuerzo de Universitario de Deportes se queda en el elenco ‘celeste’. Lo que ha generado una gran alegría en el fanático, que cambió su perspectiva hacia él y lo ven como una de sus estrellas.

Hinchas opinan de Martín Távara (Foto: X).

Gran parte de la hinchada están contentos con la renovación de Távara. Eso sí, no están muy conformes que solo sea por un año. Esto les hace pensar que en cualquier momento terminará abandonando el club debido a que puede ser la oportunidad para irse al extranjero. Algo que por cierto ha estado buscando durante muchos años, pero no lo ha logrado hasta ahora.

Publicidad

Publicidad

La gran temporada de Martín Távara en Sporting Cristal

Este 2025 posiblemente fue la mejor temporada de Martín Távara con camiseta de Sporting Cristal. Se olvidó de los escándalos y con la mente firme en el equipo trabajó bien. Siendo uno de los jugadores más importantes en el equipo del Rímac. Cambiando incluso la perspectiva que tenían los hinchas sobre él por sus problemas extra deportivos.

Martín Távara renovó hasta el 2026 (Foto: Sporting Cristal).

ver también Sporting Cristal presenta un refuerzo y todo hace indicar que no llegaría Luis Advíncula

Hablamos que esta campaña logró disputar un total de 40 partidos, pero hizo 10 goles a lo largo del año que es la mejor racha goleadora de su carrera. En asistencias también estuvo fino con 6. Y todo esto lo llegó a lograr en un total de 2855 minutos.

Publicidad

Publicidad

Actualmente Távara también ha llegado al top de su valor como futbolista con un total de 650 mil euros. Esto según la web especializada de Transfermarkt que muestra esta cifra como la más importante en la carrera del canterano rimense.

Datos Claves