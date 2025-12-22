“¿Por qué elegí Alianza? La verdad es que para mí es uno de mis sueños cumplidos”

La llegada de Luis Ramos a Alianza Lima ha sido bastante polémica. En este caso, muchos consideran que es un retroceso para su carrera volver a jugar en el Perú. Pero para el jugador no ha sido así, más bien confiesa que el llamado de los victorianos fue uno de sus más grandes sueños. Por lo que está más que contento con este fichaje.

El club íntimo reveló un video en el que el delantero habla sobre su llegada a Matute: “Lo primero que pensé cuando llegó el interés es que estaba muy feliz de que un club peruano, tan grande y con mucha historia, se interese en mí. Lo hablamos mucho con mi empresario: tenía tres o cuatro propuestas de distintos lados, incluso del exterior, y la verdad es que elegimos llegar a Alianza Lima, sentimos que tomamos la mejor decisión”, comenzó diciendo.

Pero luego detalló mejor el motivo por el que tomó la decisión de llegar a Alianza Lima. Esto a pesar de haber una buena cantidad de equipos interesados en contratarlo, pero que para él no terminó siendo un obstáculo para su decisión.

“¿Por qué elegí Alianza? Creo que la historia, lo grande que es Alianza y la hinchada, cómo se viven todos los partidos… Me tocó jugar aquí también como visitante y soñaba, en algún momento, con poder jugar de local vistiendo la camiseta de Alianza Lima. La verdad es que para mí es uno de mis sueños cumplidos“, sentenció.

La bienvenida de Luis Ramos en Alianza Lima:

Luis Ramos recibe el apoyo de Waldir Saenz

El goleador histórico de Alianza Lima Waldir Sáenz no dudó el alabar la llegada de Ramos. Mostrándole desde un principio su apoyo al jugador nacional, quien va a tener un duro trabajo para lograr ser el 9 titular de los ‘íntimos’.

“Cuando llegue Luis, pues darle ese recibimiento que se merece un jugador que recién llega. Que se acople lo más rápido posible y después que haga lo suyo, que sea hacer goles. Va a tener un equipo que creo que le va a ayudar mucho para que haga goles”, explicó Sáenz en Alianza Lima TV.

Luis Ramos jugará en Alianza Lima (Foto: Gemini).

Dura competencia para Luis Ramos

En este caso Luis Ramos va a tener una dura competencia en la delantera. No se sabe que es lo que pasará con Federico Girotti, pero si el argentino llega va a ser interesante ver por quién se decanta Pablo Guede. Así que en ese caso tendría muy bien cubierto el lugar de 9 el cuadro ‘íntimo’.

Esto sin mencionar a Paolo Guerrero, que claro está es un referente importante. El líder del plantel y que probablemente busque ser titular, es un jugador bastante competitivo a pesar de estar a punto de cumplir 42 años el 1 de enero.

