Javier Rabanal contó por qué eligió a Universitario sobre otros clubes: “Sabía que era un sitio…”

Javier Rabanal se convirtió en nuevo entrenador de Universitario de Deportes y dio su primera conferencia. El español no dudó en demostrar la razón por la que estuvo interesado en firmar con los ‘cremas’. Esto a pesar de haber tenido una gran temporada en Ecuador, en donde incluso llegó a salir campeón con el cuadro de Independiente del Valle.

“Tuvimos una rápida negociación para que se pueda cumplir mi deseo de venir a Universitario. Desde que vi la posibilidad de venir, teniendo en cuenta que había la chance de salir de IDV, no me lo pensé, estaba muy centrado en venir aquí. No atendí ninguna de las propuestas que pudiera surgir porque desde la primera conversación que tuve con Álvaro, tenía claro que este era el lugar. Estoy muy contento”, comenzó contando el entrenador en conferencia de prensa.

Eso sí, el entrenador confesó que gracias al duelo que tuvieron en la Copa Libertadores quedó encantado con el club. El ambiente y la forma en la que se estaba trabajando lo sedujo para llegar a ponerse la ‘crema’.

“Desde que vine en Libertadores, sabía que era un sitio que me gustaría venir en algún momento de mi carrera, pero nunca pensé que sería tan rápido. Me gusta mucho el proyecto, tanto del primer equipo, que viene en una línea ganadora; así como la integración de jugadores jóvenes, que es una de las características de mi trabajo. Fue el proyecto que más me seducía de largo para continuar mi carrera, y agradecido porque lo hayan hecho realidad tan rápido”, expuso el DT ‘crema’.

Presentación de Javier Rabanal (Foto: Universitario).

¿Se viene cambio táctico con Javier Rabanal?

Con la llegada de Jorge Fossati en el 2023 se dio la aparición de la línea de 5. Formación que ha sido bastante brillante en el cuadro de Ate, pero que podría cambiar ahora con el nuevo entrenador. Quien en conferencia de prensa fue bastante claro. No la piensa cambiar por completo, pero espera poder tener más posibilidades de hacer variaciones dependiendo las circunstancias.

“Uno puede tener un estilo con la línea de 4 o con la línea de 5, con dos delanteros o con dos extremos. El estilo que vengo promoviendo desde Independiente del Valle y que Álvaro conoce es perfectamente con la línea de 5. Es verdad que me gustaría tener versatilidad táctica y que a la larga podemos utilizar extremos, porque los equipos predecibles no llegan muy lejos en los torneos internacionales. Entonces me voy a basar en el trabajo que han hecho los anteriores entrenadores y voy a empezar con la línea de 5″, manifestó.

Jorge Fossati en Universitario (Foto: Getty).

Si algo muchos hinchas le reclamaban al ‘Nono’, es que no tenía un plan B. Ahora con el español tendrán una opción diferente de juego que les pueda ayudar dependiendo al rival que terminen enfrentando.

