Entérate qué resultados necesita Universitario para llevarse el Torneo Clausura 2026. De cara a la última jornada regular del fútbol peruano.

Universitario de Deportes se juega el todo o nada este domingo 22 de noviembre en la altura de Huancayo. Para levantar el trofeo del Torneo Clausura 2026, el equipo crema está obligado a vencer de visita a Sport Huancayo y esperar que Sporting Cristal no gane su partido en Lima, o bien superarlo en diferencia de goles si ambos suman de a tres.

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La última jornada del segundo certamen de la Liga 1 presenta una definición de infarto con tres clubes separados por apenas dos unidades en la cima. Sport Huancayo lidera la clasificación con 34 puntos (+9), escoltado por Sporting Cristal con 32 unidades (+17) y Universitario también con 32 puntos (+11).

Universitario trabajan pensando en ganar el Torneo Clausura 2026. (Foto: X).

Los escenarios de Universitario en la fecha 17

El destino de la escuadra merengue depende de una combinación de resultados en los dos encuentros que se disputarán en simultáneo desde las 15:00 horas (hora peruana).

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Si Universitario gana y Sporting Cristal empata o pierde: La “U” alcanzará los 35 puntos y se proclamará campeón directo del Torneo Clausura sin importar el marcador en la Ciudad Incontrastable.

La “U” alcanzará los 35 puntos y se proclamará campeón directo del Torneo Clausura sin importar el marcador en la Ciudad Incontrastable. Si Universitario gana y Sporting Cristal también gana: Ambos equipos igualarán en el primer lugar con 35 unidades. En este escenario, el título se definirá por diferencia de goles, donde Universitario parte con desventaja al tener +11 frente al +17 del conjunto celeste (necesitaría remontar una brecha de seis tantos).

Ambos equipos igualarán en el primer lugar con 35 unidades. En este escenario, el título se definirá por diferencia de goles, donde Universitario parte con desventaja al tener +11 frente al +17 del conjunto celeste (necesitaría remontar una brecha de seis tantos). Si Universitario empata o pierde: Cualquier resultado distinto al triunfo en el Estadio IPD de Huancayo dejará a los cremas sin posibilidades matemáticas de ganar el Clausura, coronando a Sport Huancayo o a Sporting Cristal.

Así marcha la parte alta de la tabla del Clausura

Antes del pitazo inicial de los duelos decisivos del domingo, los tres candidatos al título llegan con números muy apretados tras 16 partidos disputados.

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Qué implica ganar el Clausura en la tabla acumulada

Conquistar este torneo corto no solo significa un título más para las vitrinas de Ate, sino también el boleto directo a la Gran Final Nacional de la Liga 1 2026. Allí espera Alianza Lima, que aseguró su presencia tras ganar el Torneo Apertura y lidera cómodamente la tabla acumulada con 69 puntos.

Universitario marcha segundo en el acumulado con 61 unidades, ventaja inalcanzable para sus perseguidores inmediatos como Melgar (58) y Deportivo Garcilaso (56), que ya completaron sus 34 encuentros. Por ello, si la “U” no logra dar el golpe en Huancayo, igualmente disputará los playoffs de fin de año empezando desde la instancia de semifinales.

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Fecha, hora y canal de los partidos decisivos

La organización de la Liga 1 programó ambos compromisos clave en horario unificado para garantizar la transparencia deportiva en la definición del campeonato.

Sport Huancayo vs. Universitario: Domingo 22 de noviembre a las 15:00 (PET) en el Estadio IPD de Huancayo (Transmisión: L1 Max).

Sporting Cristal vs. Cienciano: Domingo 22 de noviembre a las 15:00 (PET) en el Estadio Alberto Gallardo (Transmisión: L1 Max).

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