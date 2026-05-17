¿Qué resultados necesita Los Chankas para ser campeón del Torneo Apertura 2026?

El Torneo Apertura 2026 se puso de candela al término de la fecha 15 en este fin de semana. Los Chankas es uno de los grandes candidatos para quedarse con la primera etapa de la presente temporada luego de vencer el día de hoy por 1-0 a CD Moquegua en la ciudad de Andahuaylas y por ello es que ahora veremos qué resultados necesita para gritar campeón al término del campeonato.

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Los Chankas sumó 33 puntos en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 y a falta de 2 jornadas es que todavía tiene chances de campeonar. Por otro lado, el líder es Alianza Lima con 36 unidades luego de derrotar el día de ayer a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Eso sí, es importante señalar que los blanquiazules mantienen la primera opción hacia el título.

Ahora, Los Chankas enfrentará a Alianza Lima el próximo fin de semana en Matute y será un duelo determinante para sus aspiraciones. El triunfo es lo que único que les sirve para alcanzar los 36 puntos en el Torneo Apertura 2026 y luego recibir a UTC de Cajamarca en la última fecha. De lograr 2 victorias, los dirigidos por Walter Paolella deberán esperar que los íntimos pierdan.

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Fuente: Los Chankas.

Y es que Alianza Lima, luego de recibir a Los Chankas, enfrentará en condición de visita a FC Cajamarca. De no conseguir la victoria es que los andahuaylinos se quedarían con el Torneo Apertura 2026. En el caso de que lleguen igualados en puntos al término de la fecha 17, los íntimos tienen mayor diferencia de goles y con ello serían campeones. Por último, si los ‘Guerreros’ no ganan en Matute simplemente se despedirían y los victorianos celebrarían junto a sus hinchas.

Día y hora de los últimos partidos de Los Chankas en el Torneo Apertura 2026

Los Chankas se alista para viajar a la capital y enfrentar a Alianza Lima por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 el sábado 23 de mayo a las 20:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva. Será el gran partido del fin de semana, y tranquilamente el más esperado del campeonato hasta ahora, así que las emociones están totalmente garantizadas durante los 90 minutos de juego.

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Luego, en el marco de la última fecha del campeonato, los liderados técnicamente por Walter Paolella enfrentarán a UTC de Cajamarca el domingo 31 de marzo en un horario que todavía está por confirmarse y que de ser un encuentro definitivo se jugaría de forma simultánea junto al que Alianza Lima sostendrá frente a FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón.

DATOS CLAVES

Los Chankas sumaron 33 puntos en el Torneo Apertura tras derrotar por 1-0 a CD Moquegua.

sumaron en el Torneo Apertura tras derrotar por a CD Moquegua. El equipo de Walter Paolella visitará al líder Alianza Lima (36 unidades) el sábado 23 de mayo .

visitará al líder (36 unidades) el sábado . Los andahuaylinos necesitan ganar en Matute y ante UTC para mantener opciones de campeonar.