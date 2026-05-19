Los Chankas sueñan con el título del Torneo Apertura 2026. Visitan Alianza Lima este sábado, y no quieren un arbitraje polémico en su contra.

La recta final de la Liga 1 2026 se vive con máxima tensión tanto dentro como fuera de las canchas. El Club Los Chankas encendió la previa de la fecha 16 del Torneo Apertura con un enérgico comunicado dirigido a las autoridades del fútbol peruano.

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El equipo de Andahuaylas lanzó una fuerte advertencia a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) y a la Federación Peruana de Fútbol (FPF). En el documento, exigen la designación de un arbitraje absolutamente neutral, transparente e imparcial que otorgue plenas garantías deportivas para ambos clubes.

Una final adelantada en Matute por el Torneo Apertura 2026

La directiva solicitó formalmente que la designación recaiga en un árbitro FIFA con un desempeño destacado, solvente y objetivo durante el campeonato. Con esto buscan asegurar la confianza y el equilibrio en un partido clave, preservando la credibilidad de la competencia y evitando arbitrajes polémicos en su contra.

Este reclamo responde a que el conjunto de Apurímac mantiene intactas sus opciones de llevarse el campeonato corto. Para lograr la hazaña, el cuadro visitante deberá ganar en una plaza sumamente complicada y esperar algunos resultados especiales en el cierre del torneo.

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Si Los Chankas logran quedarse con la victoria en Matute, alcanzarán la línea de los 36 puntos e igualarán a Alianza Lima en lo más alto de la tabla de posiciones. Este escenario dejaría la definición del Torneo Apertura totalmente abierta para resolverse de forma dramática en la última jornada.

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs. Los Chankas?

El crucial partido entre Alianza Lima vs. Los Chankas está programado para este sábado 23 de mayo desde las 8:30 p.m. El escenario de esta batalla futbolística será el Estadio Alejandro Villanueva, donde ambos equipos jugarán los noventa minutos definitivos por el liderato.

Los Chankas enviaron comunicado antes de jugar con Alianza Lima. (Foto: X).

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