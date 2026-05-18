Narciso Algamis se refirió a la sanción que el club 'merengue' le impuso al delantero tras tirar y patear la camiseta.

José Rivera continúa siendo tema de conversación en Universitario de Deportes, especialmente después de que el club optara por sancionarlo tras su polémica reacción al finalizar el duelo ante Atlético Grau, cuando arrojó y pateó la camiseta crema.

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Agente de José Rivera rompió su silencio

En medio de este escenario, quien salió al frente fue Narciso Algamis, representante del delantero peruano, y señaló que ahora solo queda respetar el proceso disciplinario y esperar lo que se defina en los próximos días.

“Pasó lo que todos vieron que pasó, él ya pidió disculpas y hay que seguir procesos. El club tiene sus motivos y hay que respetarlos. Vamos a ver qué pasa”, indicó en primera instancia en el programa de YouTube ‘Fútbol Satélite’.

¡INACEPTABLE! 🤬❌️



Así fue la reacción de José Rivera tras la derrota ante Atlético Grau en el 🏟 Monumental. 👎🏻



Se entiende la frustración, pero así NO. La camiseta se RESPETA y esperemos se tomen medidas correspondientes… ¿Opiniones, cremas? 🧐👇🏽



🎥 estoeslau1924#YdaleU pic.twitter.com/EIzqh57LWm — El Diario CREMA (@ElDiarioCrema) May 17, 2026

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Además, señaló que era lógico que la ‘U’ actuara así, ya que siempre priorizará sus propios intereses. “Era lógico ese comunicado, el club mira por sus intereses y está bien. La hinchada está enojada, más que eso qué se puede decir. En este caso tengo que defender al club, porque cuando sacó el comunicado todavía no habían declaraciones de José. El club tiene que dar la información y dar al público e hinchada su pensamiento. Todo se irá viendo con el tiempo. No defiendo al club, pero me parece que hay que ponerse de su lado”.

¿El ‘Tunche’ seguirá en Universitario?

Por último, Algamis señaló que Rivera sí podría volver a jugar en Universitario, aunque recordó que actualmente se encuentra suspendido y que primero debe cumplirse el proceso correspondiente.

“Yo creo que sí, tiene contrato con el club. No voy a divulgar documentos que son entre las partes porque estaría mal. Lo único que te puedo decir es que ahora está suspendido, es un proceso y vamos a ver qué pasa”, sentenció.

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DATOS CLAVES

José Rivera fue sancionado por Universitario tras arrojar y patear la camiseta en el partido contra Atlético Grau.

Su representante, Narciso Algamis, respaldó el comunicado del club y afirmó que se debe respetar el proceso disciplinario.

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