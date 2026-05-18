Después de dejar la Selección Peruana, el equipo que está a nada de contratar a Óscar Ibáñez

Óscar Ibáñez seguiría su carrera fuera del Perú después de dirigir al cuadro patrio en las últimas Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026.

Óscar Ibáñez ha estado en para desde su salida de la Selección Peruana en donde no terminó nada bien. No logró cumplir con las expectativas que se tenían, acabando en el lugar 9 de 10. Ahora, el entrenador está siendo seguido por un importante equipo que podría contar con sus servicios.

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Según el periodista Marcello Merizalde se trata de Oriente Petrolero de Bolivia el que está interesado en el DT. Todavía no hay nada dicho, pero es uno de los candidatos para tomar las riendas de este equipo. Pronto se estaría dando la primera reunión que será clave para que intente quedarse con el puesto.

Óscar Ibáñez en la Selección Peruana (Foto: Getty).

Actualmente le cuadro boliviano se encuentra en el lugar 7 de la tabla de posiciones en la Liga. Ha ganado 3 partidos, empató 1 y perdió 3, quedando a 7 unidades del primero lugar que lo tiene el conjunto de The Strongest que es uno de los invictos hasta el momento de este certamen.

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¿Cómo le fue a Óscar Ibáñez en la Selección Peruana?

Óscar Ibañez en la Selección Peruana tuvo la etapa más complicada que fueron los últimos 6 partidos de las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. Con la moral baja, no pudo hacer mucho para revivir un equipo que se notaba que había perdido el hambre de gloria y que necesitaba un cambio urgente.

Es así como estuvo un total de 6 partidos para demostrar su valía, pero terminó ganando solo 1 juego, empató 2 y terminó perdiendo 3. Firmando de esta forma la eliminación de la Copa del Mundo que está por disputarse.

¿Cómo le ha ido a Óscar Ibáñez en equipos de altura?

Si bien Oriente Petrolero juega en el llano de Bolivia, se sabe que gran parte de los partidos se jugarán en la altura. Por lo que ha tenido experiencia en clubes de altura, eso sí, no terminó de irle muy bien en ninguno de ellos.

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Así le fue a Óscar Ibáñez:

Cienciano: 25 partidos | 15 victorias | 5 empates | 6 derrotas

Comerciantes Unidos: 22 partidos | 6 victorias | 8 empates | 8 derrotas

Cusco FC: 8 partidos | 3 victorias | 1 empate | 4 derrotas

Cienciano: 29 partidos | 10 victorias | 11 empates | 8 derrotas

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