Deportivo Binacional jugará la próxima semana el fútbol profesional de primera división. Siendo esto, un problema serio, para un club grande.

El fútbol peruano se enfrenta a un nuevo e inesperado terremoto administrativo tras una contundente resolución. Se ha dictado una sentencia del Tribunal Constitucional a favor de Deportivo Binacional, que deberá volver a la Liga 1 en 2027.

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Según informó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de Twitter, la decisión ya genera diversas posturas en el entorno deportivo. La fecha de retorno se fija para dicho año debido al desarrollo del calendario actual, lo cual termina siendo algo saludable para el recorrido del que ya está en juego actualmente.

🎙️ @Gustavo_p4: "Binacional vuelve a primera en el 2027 y se tiene que modificar la tabla"



"Desde FPF me dicen que se terminaría perjudicando a Boys".#HablemosDeMAX



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¿Por qué peligra el futuro de Sport Boys?

La gran polémica radica en que esta medida —indican desde la Federación Peruana de Fútbol— también alcanzaría a Sport Boys. Desde la interna de la Videna señalan que el club rosado se vería directamente perjudicado con el descenso en 2027.

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El motivo principal se debe al impacto que tendrá la resolución en los registros oficiales del torneo. Esto obligaría a modificar escenarios pasados que arrastrarían al cuadro chalaco a la pérdida de la categoría.

La respuesta de la administración rosada

La directiva de Sport Boys no se ha quedado de brazos cruzados ante esta alarmante noticia, que los toma de sorpresa absoluta. En la administración de Boys analizan el tema de forma rápida para defender su postura legal.

Los altos mandos del cuadro porteño sostienen firmemente que la medida no los alcanzaría, por lo que están preparados para cualquier situación. Los próximos meses serán claves para definir el destino de la escuadra rosada en el fútbol nacional.

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Tribunal Constitucional repone a Deportivo Binacional a la Liga 1 de 2027. (Foto: X).

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