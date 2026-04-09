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Copa Libertadores

Toda Sudamérica unida contra Flamengo: por la expulsión perdonada a Gonzalo Plata ante Cusco FC

Una polémica a nivel continental, se generó después de la expulsión que no se dio a Gonzalo Plata. En el partido contra Cusco FC, lo notamos.

Gonzalo Plata no fue expulsado contra Cusco FC y despertó críticas.
© Composición BOLAVIPGonzalo Plata no fue expulsado contra Cusco FC y despertó críticas.

El reciente enfrentamiento entre Flamengo y Cusco FC ha desatado una ola de indignación que traspasa las fronteras peruanas. La polémica central gira en torno a una violenta acción de Gonzalo Plata, quien salió ileso tras un pisotón contra Lucas Colitto.

Cusco FC fue condicionado ante Flamengo

A pesar de la intervención del VAR, el árbitro decidió no mostrar ninguna tarjeta al extremo ecuatoriano. Esta resolución encendió la furia de los aficionados neutrales, quienes calificaron el arbitraje de “escandaloso” y “tendencioso” a favor del conjunto brasilero.

Las redes sociales se inundaron de críticas que apuntan a un trato preferencial sistemático hacia los clubes de Brasil en la CONMEBOL. “Parece que el Flamengo juega con un reglamento distinto al del resto”, fue una de las quejas más repetidas por los usuarios.

Los hinchas de Cusco FC denunciaron que el equipo fue perjudicado en tres momentos determinantes del juego. Además de la roja perdonada, reclamaron un penal no cobrado y la anulación de un gol que pudo cambiar el rumbo del marcador.

CUSCO, PERU – APRIL 8: Gonzalo Plata con Flamengo frente a la marca de Osvaldo Valenzuela de Cusco FC. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

CUSCO, PERU – APRIL 8: Gonzalo Plata con Flamengo frente a la marca de Osvaldo Valenzuela de Cusco FC. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

Exigen defensa dirigencial desde la VIDENA

La molestia también alcanzó a la dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por su supuesta falta de carácter. Muchos seguidores consideran que los directivos son incapaces de ejercer presión política para evitar estos atropellos en torneos internacionales.

Incluso fanáticos de otros países sudamericanos se unieron al reclamo, sugiriendo irónicamente crear una copa exclusiva para Argentina y Brasil. La sensación de injusticia es compartida por quienes ven con recelo la hegemonía económica y arbitral del gigante de Río de Janeiro.

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Gonzalo Plata el gran señalado de la noche

La figura de Gonzalo Plata quedó en el ojo de la tormenta, especialmente tras ser decisivo en la victoria final por 2-0. Para la opinión pública, su permanencia en el campo fue un error que alteró directamente la justicia deportiva del encuentro.

Este incidente deja una herida abierta en el fútbol regional y refuerza la narrativa de una competencia desigual. El continente entero parece haber alzado la voz contra un “Mengão” que, en esta ocasión, se llevó más que tres puntos bajo el brazo.

Gonzalo Plata disputando el balón con Marlon Ruidias en el Cusco vs. Flamengo. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

Gonzalo Plata disputando el balón con Marlon Ruidias en el Cusco vs. Flamengo. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

DATOS CLAVES

  • Gonzalo Plata agredió con un pisotón a Lucas Colitto sin recibir tarjetas ni sanciones.
  • El club Flamengo venció a Cusco FC con un marcador final de 2-0.
  • La afición denunció tres momentos determinantes de perjuicio arbitral contra el equipo peruano.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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