Toda Sudamérica unida contra Flamengo: por la expulsión perdonada a Gonzalo Plata ante Cusco FC

El reciente enfrentamiento entre Flamengo y Cusco FC ha desatado una ola de indignación que traspasa las fronteras peruanas. La polémica central gira en torno a una violenta acción de Gonzalo Plata, quien salió ileso tras un pisotón contra Lucas Colitto.

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Cusco FC fue condicionado ante Flamengo

A pesar de la intervención del VAR, el árbitro decidió no mostrar ninguna tarjeta al extremo ecuatoriano. Esta resolución encendió la furia de los aficionados neutrales, quienes calificaron el arbitraje de “escandaloso” y “tendencioso” a favor del conjunto brasilero.

ZAFÓ GONZALO PLATA: el árbitro de Cusco FC-Flamengo decidió no ir a revisar esta jugada y el ecuatoriano se salvó de una posible sanción.



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Las redes sociales se inundaron de críticas que apuntan a un trato preferencial sistemático hacia los clubes de Brasil en la CONMEBOL. “Parece que el Flamengo juega con un reglamento distinto al del resto”, fue una de las quejas más repetidas por los usuarios.

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Los hinchas de Cusco FC denunciaron que el equipo fue perjudicado en tres momentos determinantes del juego. Además de la roja perdonada, reclamaron un penal no cobrado y la anulación de un gol que pudo cambiar el rumbo del marcador.

CUSCO, PERU – APRIL 8: Gonzalo Plata con Flamengo frente a la marca de Osvaldo Valenzuela de Cusco FC. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

Exigen defensa dirigencial desde la VIDENA

La molestia también alcanzó a la dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por su supuesta falta de carácter. Muchos seguidores consideran que los directivos son incapaces de ejercer presión política para evitar estos atropellos en torneos internacionales.

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¡DE LA POLÉMICA AL GOL! Bruno Henrique marcó de cabeza el 1-0 de Flamengo ante Cusco FC. ¿En la previa? un penal que no fue sancionado porque la pelota se había ido antes.



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Incluso fanáticos de otros países sudamericanos se unieron al reclamo, sugiriendo irónicamente crear una copa exclusiva para Argentina y Brasil. La sensación de injusticia es compartida por quienes ven con recelo la hegemonía económica y arbitral del gigante de Río de Janeiro.

Gonzalo Plata el gran señalado de la noche

La figura de Gonzalo Plata quedó en el ojo de la tormenta, especialmente tras ser decisivo en la victoria final por 2-0. Para la opinión pública, su permanencia en el campo fue un error que alteró directamente la justicia deportiva del encuentro.

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🇵🇪Cusco 1×1 Flamengo🇧🇷



⚽️ Marlon Ruidías

🥾 José Manzaneda



🏆 Libertadores | 1ª rodada | Grupo A

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Este incidente deja una herida abierta en el fútbol regional y refuerza la narrativa de una competencia desigual. El continente entero parece haber alzado la voz contra un “Mengão” que, en esta ocasión, se llevó más que tres puntos bajo el brazo.

Gonzalo Plata disputando el balón con Marlon Ruidias en el Cusco vs. Flamengo. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

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