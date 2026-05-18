Una desafiliación contra el fútbol peruano estaría muy cerca. Después de confirmarse la vuelta de Deportivo Binacional a la primera división.

El fútbol peruano se encuentra al borde de una crisis institucional sin precedentes que podría cambiar su historia para siempre. Un reciente giro legal del club Deportivo Binacional amenaza con dejar a los equipos locales y a la Selección Peruana fuera del mapa internacional.

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La alarmante advertencia fue revelada por el periodista Gustavo Peralta a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter). Según el comunicador, la drástica decisión del “Poderoso del Sur” de acudir a la justicia ordinaria civil ha encendido las alarmas máximas en la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

🎙️ @Gustavo_p4: "AYACUCHO, BINACIONAL Y UTC ESTÁN PERJUDICANDO AL FÚTBOL PERUANO"



"Estamos a punto de ser desafiliados por FIFA".#HablemosDeMAX



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¿Por qué la FIFA castigaría con dureza al fútbol peruano?

El reglamento del máximo organismo del fútbol mundial es sumamente estricto y prohíbe de forma tajante la interferencia gubernamental o externa. La FIFA exige que cualquier disputa de sus miembros se resuelva únicamente a través de canales deportivos oficiales, como el TAS, y nunca en tribunales comunes.

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“Ante la decisión de Binacional de acudir a la justicia ordinaria, la FPF corre el riesgo de ser desafiliada”, explicó Peralta sobre este complejo panorama. Fuentes internas desde las oficinas de San Luis admitieron la gravedad del asunto al periodista, asegurando con preocupación que “estamos en un problema”.

El devastador impacto para la Liga 1 y la Selección Peruana

Las consecuencias de una eventual desafiliación absoluta serían catastróficas y se aplicarían de forma inmediata en todos los niveles. La Selección Peruana quedaría descalificada automáticamente de las Eliminatorias y de cualquier torneo oficial organizado por la FIFA o la Conmebol.

A nivel de clubes, grandes del balompié nacional como Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal perderían sus derechos de participación en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Además, el fútbol local sufriría un golpe económico letal al congelarse los fondos de desarrollo y los contratos de patrocinio.

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🎙️ @Gustavo_p4: "Binacional vuelve a primera en el 2027 y se tiene que modificar la tabla"



"Desde FPF me dicen que se terminaría perjudicando a Boys".#HablemosDeMAX



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Las próximas horas serán cruciales para saber si la FPF logra convencer a la directiva de Deportivo Binacional de retirar la demanda antes de un castigo fulminante. El futuro de la Liga 1 y el sueño mundialista pendería de un hilo si no se resuelve rápidamente.

DATOS CLAVE

El periodista Gustavo Peralta advirtió que la demanda de Deportivo Binacional pone en riesgo al fútbol local.

La FPF corre el riesgo inminente de sufrir una desafiliación absoluta por parte de la FIFA.

La Selección Peruana y clubes como Universitario quedarían descalificados de todos los torneos oficiales internacionales.