¿Arsenal campeón de la Premier League hoy? Qué pasa si Manchester City empata o pierde ante Bournemouth

Manchester City no tiene margen de error ante Bournemouth en la penúltima fecha de la Premier League. Aquí el panorama y la posibilidad de título para el Arsenal.

Manchester City se juega el título de la Premier League en esta jornada 37. Visita el Vitality Stadium para enfrentarse al duro Bournemouth, rival que pelea por jugar copas internacionales la próxima temporada. Los ‘Citizens’ no pueden dejar escapar puntos ante este rival, ya que el festejo será para Arsenal.

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La victoria de los ‘Gunners’ por 1-0 ante Burnley lo dejó bien perfilado para lograr el título de la Premier League sea en esta fecha 37 o en la última, en la 38. Es que un tropiezo del Manchester City le permitiría adelantar el festejo y quedarse con el trofeo, luego de 22 años (la última vez que ganaron la liga inglesa fue en la temporada 2003/2004).

El equipo de Pep Guardiola está obligado a ganarle a ‘The Cherries’. Con una victoria, extendería la definición del título a la última jornada. En cambio, cualquier otro resultado favorece al Arsenal para festejar.

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¿Qué pasa si Manchester City pierde ante Bournemouth?

Si Manchester City pierde ante Bournemouth, Arsenal se consagrará campeón de la Premier League 2025/2026. Es que la diferencia de puntos será inalcanzable para los ‘Citizens’ en la última fecha, por lo que los ‘Gunners’ asegurarán el título.

Es que, hasta antes del partido, Manchester City llegó a los 77 puntos contra los 79 de Arsenal. Pero, con la victoria 1-0 ante Burnley, éste último llegó a 82 unidades. Por lo tanto, ahora, la diferencia es de cinco tantos y, si pierde ante ‘The Cherries’, se mantendrá esto. Por ende, con un partido por delante (tres puntos), no podrá alcanzar al equipo londinense.

¿Qué pasa si Manchester City empata ante Bournemouth?

Si Manchester City empata ante Bournemouth, Arsenal también saldrá campeón de la Premier League 2025/2026. ¿Por qué? Es que al sumar una unidad, los ‘Citizens’, llegarán a 78 y, como los ‘Gunners’ tienen 82, tampoco podrá alcanzarlo en la última fecha.

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Así va la tabla de posiciones de la Premier League 2025/2026 EN VIVO

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el partido Bournemouth vs. Manchester City?

Bournemouth vs. Manchester City se juega este martes 19 de mayo desde las 13:30 horas de Lima, Perú. Se puede ver en vivo por ESPN en TV y por la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica.

Datos claves

82 puntos alcanzó Arsenal y será campeón si Manchester City empata o pierde.

alcanzó Arsenal y será campeón si Manchester City empata o pierde. 77 puntos tiene Manchester City y está obligado a ganarle al Bournemouth.

tiene Manchester City y está obligado a ganarle al Bournemouth. 19 de mayo a las 13:30 juegan Bournemouth vs. Manchester City por ESPN.