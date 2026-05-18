¿Se acabó la línea de 3? Este sería el sistema que usaría Héctor Cúper en Universitario

Revelaron la posible formación del estratega argentina para su debut con la ‘U’ ante Nacional por Copa Libertadores.

Héctor Cúper ya inició sus trabajos al frente del plantel de Universitario de Deportes y existe gran expectativa por lo que pueda lograr gracias a su amplia experiencia como entrenador. Sin embargo, una de las principales dudas entre los hinchas es si mantendrá el tradicional sistema 3-5-2, esquema que llevó al equipo al tricampeonato.

Publicidad

¿Universitario ya no jugará con línea de tres?

Según informó el periodista Gustavo Peralta, ya se conoció la posible variante táctica que Héctor Cúper utilizaría ante Nacional. El esquema incluiría un doble volante de contención y un enganche.

“El 3-5-2. El sistema va a parecer continuar siendo el mismo. (…) Al menos en este inicio se va a mantener. No lo va a cambiar ahorita. Se va a dar su tiempo. Pero en la volante, Murrugarra creo que va a jugar con uno al lado. Posiblemente Castillo”, explicó el mencionado comunicador.

En esa idea, Jairo Concha sería ubicado como enganche o como 10, jugando unos metros por delante de los dos volantes de contención. “Concha juega adelante. Entonces, con lo que sería alguien mixto, con lo que serían los tres defensas y los dos carrileros, pero al medio Murrugarra con otro más, y delante de ellos Concha y arriba los dos delanteros. Va a suceder con dos en primera línea y uno por delante, que es Concha haciendo un triangulito”.

Publicidad

¿Cuándo juega Universitario vs Nacional?

Universitario de Deportes se medirá ante Nacional este miércoles 20 de mayo en un duelo clave por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El compromiso está programado para disputarse desde las 17:00 horas de Perú y será fundamental en sus aspiraciones dentro del torneo continental.

DATOS CLAVES

Héctor Cúper mantendrá el sistema táctico 3-5-2 en Universitario de Deportes para su debut oficial.

Publicidad

La variante principal será en la volante, donde utilizará un doble pivote con un enganche por delante.