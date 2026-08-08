Los 3 jugadores más criticados por los hinchas de Alianza Lima tras el 1-1 ante Sport Boys: “Dolor de ojos”

Paolo Guerrero, Luis Advíncula y Alejandro Duarte fueron los nombres más mencionados en redes sociales. A los hinchas de Alianza Lima no les gustó sus respectivas actuaciones.

Alianza Lima rescató un empate en el Nacional ante Sport Boys. Fue 1-1 entre ‘Rosados’ y ‘Blanquiazules’ por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 en Perú. No fue una buena actuación del equipo dirigido por Pablo Guede y los hinchas se la agarraron con tres figuras: Paolo Guerrero, Luis Advíncula y Alejandro Duarte.

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Estos tres jugadores fueron los más mencionados en las redes sociales, sobre todo en X, volviéndose tendencia. A los hinchas no les ha gustado los partidos de Paolo Guerrero y de Luis Advíncula, mientras que a Alejandro Duarte le han cuestionado sus intervenciones, sobre todo en el segundo tiempo.

De hecho, para el portal especializado Sofascore, tanto Guerrero como Advíncula fueron los peores valorados en el partido ante Boys. El ‘Depredador’ tuvo una valoración de 5.9 puntos, mientras que el ‘Rayo’ sólo tuvo 6.2 puntos. En el caso de Duarte, tuvo una actuación de 6.8 puntos.

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Las críticas de los hinchas de Alianza Lima para Guerrero, Advíncula y Duarte

El cuestionamiento contra Paolo Guerrero tiene que ver con su aporte. Los hinchas de Alianza Lima creen que las intervenciones que ha tenido el delantero han sido nulas y dan a entender que Pablo Guede no tiene argumentos para sostener su titularidad.

“Es un dolor de ojos ver a Paolo“, fue de los comentarios más leídos en la red social X por parte de los hinchas de Alianza Lima. “Capricho de Guede“, aseguró otro usuario sobre su titularidad. Mientras que otro aseguró que “no lo puede sentar”, ya que le imponen su presencia.

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Por su parte, para Luis Advíncula también hay varias críticas, algo que se viene repitiendo en últimas presentaciones. Para el hincha, no tiene un buen trabajo como lateral, sobre todo en lo que respecta a la defensa. “La espalda de Advíncula es un desastre“, es uno de los comentarios más fuertes en su contra.

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Por último, lo de Alejandro Duarte tiene que ver con la exigencia del hincha. En este partido, recibió tres goles, aunque dos de ellos fueron anulados. Se le cuestiona el hecho de que las pocas en las que debe intervenir, no responde. “Un arquero de equipo grande debe tapar las pocas que llegan“, menciona un hincha como crítica al guardameta.

¿Cuál es el próximo partido de Alianza Lima en Liga 1?

Alianza Lima volverá a Matute para la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. El sábado 15 de agosto recibirá a UTC de Cajamarca desde las 19:30 horas, partido que se podrá ver por L1MAX y L1 Play.

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