Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y del Acumulado tras el Sport Boys 1-1 Alianza Lima

Terminó el partido entre Sport Boys vs. Alianza Lima disputado en el Estadio Nacional y con el resultado concretado es que podemos ir notando algunos cambios muy importantes en las tablas de posiciones del campeonato. En la siguiente nota a detalle cómo quedó el Torneo Clausura 2026 y el Acumulado 2026 ahora que se viene jugando y sigue en curso la fecha 4.
El duelo de hoy tuvo diversas emociones de principio a fin, aunque fue Sport Boys quien pegó primero en el marcador cuando a los 28′ apareció Jostin Alarcón para sorprender a propios y extraños para anotar un golazo tras una estupenda definición en área de Alianza Lima. Los rosados se mostraron más firmes en el plan que tenían, mientras que los íntimos no llegaron a encontrarse.
Luego, en la etapa complementaria, el trámite se mantuvo con bastante movimiento en ambas áreas y Sport Boys tuvo la oportunidad de aumentar el marcador gracias a Luis Urruti, pero su gol fue anulado por una mano previa a la definición. A los 65′ fue Federico Girotti quien puso el empate en el marcador y luego el resultado no se movió. Vimos un empate 1-1 en el Estadio Nacional.
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
Así quedó la tabla de posiciones del Acumulado 2026
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Resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026
Jueves 6 de agosto
- Alianza Atlético 1-0 Cienciano
Viernes 7 de agosto
- Sport Huancayo 1-1 Los Chankas
- Comerciantes Unidos 3-1 Cusco FC
- Universitario de Deportes 1-1 Sporting Cristal
Sábado 8 de agosto
- UTC 1-1 ADT
- Juan Pablo II College 0-0 Atlético Grau
- Sport Boys 1-1 Alianza Lima
Domingo 9 de agosto
- Deportivo Garcilaso vs. CD Moquegua | 13:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- FBC Melgar vs. FC Cajamarca | 15:30 horas | Estadio Monumental de la UNSA
DATOS CLAVES
- Sport Boys y Alianza Lima empataron 1-1 en el Estadio Nacional.
- Jostin Alarcón anotó a los 28 minutos el primer gol para Sport Boys.
- Federico Girotti anotó el gol del empate para Alianza Lima al minuto 65.