Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y del Acumulado tras el Sport Boys 1-1 Alianza Lima

Tras un duelo de grandes emociones en el Estadio Nacional, veamos cómo se movieron las tablas de posiciones de la Liga 1 2026 luego del empate entre Sport Boys y Alianza Lima.

Terminó el partido entre Sport Boys vs. Alianza Lima disputado en el Estadio Nacional y con el resultado concretado es que podemos ir notando algunos cambios muy importantes en las tablas de posiciones del campeonato. En la siguiente nota a detalle cómo quedó el Torneo Clausura 2026 y el Acumulado 2026 ahora que se viene jugando y sigue en curso la fecha 4.

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El duelo de hoy tuvo diversas emociones de principio a fin, aunque fue Sport Boys quien pegó primero en el marcador cuando a los 28′ apareció Jostin Alarcón para sorprender a propios y extraños para anotar un golazo tras una estupenda definición en área de Alianza Lima. Los rosados se mostraron más firmes en el plan que tenían, mientras que los íntimos no llegaron a encontrarse.

Luego, en la etapa complementaria, el trámite se mantuvo con bastante movimiento en ambas áreas y Sport Boys tuvo la oportunidad de aumentar el marcador gracias a Luis Urruti, pero su gol fue anulado por una mano previa a la definición. A los 65′ fue Federico Girotti quien puso el empate en el marcador y luego el resultado no se movió. Vimos un empate 1-1 en el Estadio Nacional.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

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Así quedó la tabla de posiciones del Acumulado 2026

Resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

Jueves 6 de agosto

Alianza Atlético 1-0 Cienciano

Viernes 7 de agosto

Sport Huancayo 1-1 Los Chankas

Comerciantes Unidos 3-1 Cusco FC

Universitario de Deportes 1-1 Sporting Cristal

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Sábado 8 de agosto

UTC 1-1 ADT

Juan Pablo II College 0-0 Atlético Grau

Sport Boys 1-1 Alianza Lima

Domingo 9 de agosto

Deportivo Garcilaso vs. CD Moquegua | 13:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

FBC Melgar vs. FC Cajamarca | 15:30 horas | Estadio Monumental de la UNSA

DATOS CLAVES

Sport Boys y Alianza Lima empataron 1-1 en el Estadio Nacional .

y empataron 1-1 en el . Jostin Alarcón anotó a los 28 minutos el primer gol para Sport Boys .

anotó a los 28 minutos el primer gol para . Federico Girotti anotó el gol del empate para Alianza Lima al minuto 65.