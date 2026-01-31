Es tendencia:
Melgar vs. Cienciano EN VIVO y GRATIS por la fecha 1 del Torneo Apertura vía L1 Max: Minuto a Minuto

Por la fecha número 1 del Torneo Apertura, Melgar recibe a Cienciano en el Clásico del Sur.

Melgar vs. Cienciano.
© GeminiMelgar vs. Cienciano.

Por la fecha número 1 del Torneo Apertura se viene un partido de alto impacto en Arequipa. FBC Melgar recibe al siempre complicado Cienciano en un duelo no apto para cardiacos. Este juego se desarrollará en el Estadio Monumental de la UNSA este sábado 31 de enero desde las 18:30 horas. La transmisión estará a cargo de L1 Max, pero podrán seguir todos el minuto a minuto en Bolavip Perú.

El conjunto de Juan Reynoso tiene la consigna de poder hacer respetar la casa en este juego. El ‘cabezón’ sabe que el cuadro ‘Dominó’ puede ser uno de los protagonistas en este torneo nacional si consigue hacer funcionar la maquinaria que tiene. Por lo que va a ser una importante prueba este juego que se dará en Arequipa.

Por otro lado, los cusqueños vienen de una temporada irregular, así que buscan poder volver a ser un protagonista más en esta temporada 2026. No va a ser fácil para los ‘imperiales’, que han hecho un plantel con la intensión de volver a ser peligrosos en la altura. Pero también están en deuda con los partidos de visita, así que esta será una oportunidad de oro para ellos.

¡Llegó el plantel de Cienciano!

Los jugadores de Cienciano ya se encuentran en el Monumental de la UNSA.

¡Convocados de Cienciano!

Estos son los jugadores que Cienciano convocó para el duelo ante Melgar.

¡Cienciano listo!

El cuadro 'imperial' ya está en Arequipa y usará camiseta blanca.

¡Melgar listo para el Clásico!

El cuadro de Melgar ya tiene el camerino listo para el partido ante Cienciano.

¡Bienvenidos al Melgar vs. Cienciano!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del Melgar vs. Cienciano por la Liga 1.

