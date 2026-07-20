Reimond Manco se rinde ante jugador de Alianza Lima tras verlo frente a Sport Huancayo

Alianza Lima logró imponerse por 2-1 ante Sport Huancayo en el inicio del Torneo Clausura. Si bien este juego no fue sencillo para los ‘blanquiazules’, lograron imponerse de gran forma. Eso sí, hubo un jugador que llamó mucho la atención por su juego.

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Se trata de Federico Girotti, quien si bien no logró anotar en el partido. Demostró un gran nivel a lo largo de la contienda, siendo un jugador que se sabe asociar muy bien con sus compañeros de juego. Esto dejó gratamente sorprendido a Reimond Manco.

“Creo que Girotti le ha sacado provecho a esta para. Lo vi mucho mejor contra Huancayo. Físicamente está mucho mejor; lo vi más rápido, más potente, bien con el balón. Le falta el gol, pero jugó bien”, manifestó el exjugador en el programa Juego Cruzado.

Federico Girotti frente a Sport Huancayo (Foto: Liga 1).

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El argentino jugó sus primeros 90 minutos en un partido en el Torneo Clausura. Se espera que pueda mantenerse en esta línea a lo largo de este certamen, siendo un jugador que pueda comenzar a ser figura poco a poco dentro del equipo.

Los números de Federico Girotti en Alianza Lima

Por lo pronto el argentina está en deuda, el atacante de 27 años no ha tenido tanta acción como se podría esperar. En sí ha tenido muy pocos encuentros este año, pero se espera que pueda dejar eso de lado y volverse una pieza importante del cuadro de Pablo Guede.

Por ahora solo ha llegado a disputar un total de 13 partidos, hasta ahora lleva 2 goles y todo esto en 478 minutos de juego. Números nada buenos para un jugador que se esperaba pudiera llegar como titular.

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Recordemos que costó más de 1,3 millones de dólares, por lo tanto se espera mucho de él en la Liga 1. Habrá que ver si consigue estar a la altura al final del torneo. Todavía tiene muchos partidos en los que puede llegar a rendir y que se le abra el arco.

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