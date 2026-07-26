Tras empatar ante Comerciantes Unidos, hinchas de Alianza Lima liquidaron a un jugador: “Me estás volviendo loco”

Alianza Lima no logró ganar y los hinchas eligieron a un jugador de punto para atacar en las redes sociales.

Alianza Lima visitó a Comerciantes Unidos y terminó con un empate 2-2 en el marcador final. Pero el hincha no se queda con eso solamente, sino que también con una mala actuación de uno de sus jugadores. Al cual en las redes sociales no dudaron en liquidar.

Publicidad

Federico Girotti simplemente tuvo una terrible tarde en Cutervo. El delantero argentino no estuvo a la altura del partido y los hinchas no dudaron un solo minuto en recriminarlo en las redes sociales. Atacándolo por su juego que no fue el mejor de todos en este encuentro.

Federico Girotti en deuda con los hinchas (Foto: X).

Este encuentro dejó en claro el motivo por el que por ahora Paolo Guerrero sigue siendo titular en Alianza Lima. Así lo mencionan los hinchas en las redes sociales. Quienes ya se dieron cuenta de lo que pasa con el artillero argentino, quien no está siendo lo que se esperaba en este partido.

Publicidad

Hinchas molestos con Federico Girotti (Foto: X).

Los números de Federico Girotti ante Comerciantes Unidos

Básicamente Federico Girotti terminó jugando todo el partido, sale a los 89 minutos del terreno de juego para dejar su lugar a Geray Motta. Poco tiempo para que el joven atacante pueda llegar a hacer algo en un partido que no fue nada fácil para los ‘blanquiazules’.

En cuanto a sus números del partido comenzamos con sus remates con un total de 4 disparos, tan solo 1 fue al arco, otro fue bloqueado por un defensa, mientras que el otro terminó siendo una gran chance desperdiciada. Sin mencionar el cuarto que se fue a las nubes.

Publicidad

El increíble gol que se falló Federico Girotti:

Sus pases también fueron muy malos tuvo tan solo 10 en todo el partido y acertó 4, es decir un 40% de efectividad. Dribbles fueron 3 los que intentó, pero solo le terminó saliendo 1 bien. En posesiones perdidas fueron un total de 12.

Datos Claves

Empate 2-2 registró Alianza Lima en su visita a Comerciantes Unidos en Cutervo.

registró Alianza Lima en su visita a Comerciantes Unidos en Cutervo. Federico Girotti jugó 89 minutos y realizó 4 remates, solo uno al arco.

jugó 89 minutos y realizó 4 remates, solo uno al arco. 40% de efectividad tuvo Girotti al concretar 4 de sus 10 pases intentados.