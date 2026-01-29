Polémica en Perú por la revelación de Hernán Barcos sobre su nuevo trabajo en FC Cajamarca

Hernán Barcos ha generado un intenso debate en Perú luego de revelar detalles de su nuevo rol en FC Cajamarca, club con el que recientemente firmó contrato como jugador.

Sin embargo, el delantero argentino también asumió funciones adicionales que no son habituales en futbolistas activos: según sus propias declaraciones, tuvo participación en la elección de jugadores y colaboró en la planificación del plantel.

“Yo sugerí jugadores para contratar, pero no decido cuáles son los jugadores que van a jugar. Fui gerente deportivo de cierto modo. Con el entrenador hemos armado el equipo“, comentó el ‘Pirata’, causando sorpresa entre aficionados y expertos del fútbol peruano.

Reacciones de exfutbolistas: críticas al doble rol de Barcos

La noticia no tardó en generar reacciones entre exjugadores peruanos. Marcio Valverde, a través de su cuenta de Twitter, expresó su rechazo de manera contundente: “Si lo hacía un peruano, lo hubieran matado. Qué generoso el julbo peruano“.

Por su parte, Reimond Manco, en el programa deportivo de YouTube ‘Juego Cruzado’, señaló la incongruencia de la situación: “En todos los años que yo he jugado, nunca he visto un caso como el de Barcos en FC Cajamarca. No tiene mucha lógica; o sea, no armas el once, pero ¿armas el plantel? Uno no puede ser juez y parte“.

Estas opiniones reflejan el debate que se ha generado en redes sociales sobre la conveniencia de que un jugador activo también asuma funciones de gestión deportiva dentro de un mismo club.

Opinión de periodistas: ¿un riesgo para el equipo?

La polémica también ha llegado a periodistas deportivos, como Michael Succar, quien en el mismo programa señaló los riesgos de esta decisión: “A mí esta decisión me parece arriesgada para el clima laboral. Además, creo que era la única forma de FC Cajamarca de convencer a Hernán Barcos de que se una al equipo”.

La combinación de roles de jugador y gerente deportivo plantea dudas sobre la organización interna del club y cómo se manejan las decisiones estratégicas en el plantel. Mientras algunos destacan la experiencia y liderazgo de Barcos, otros cuestionan la lógica de permitir que un futbolista tenga influencia directa en la conformación del equipo.

DATOS CLAVES

Hernán Barcos asumió un rol dual como futbolista y gerente deportivo en FC Cajamarca.

El delantero reveló que intervino en la contratación de Pablo Lavandeira y Ricardo Lagos.

