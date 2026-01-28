Hernán Barcos y los dos jugadores que desea quitarle a Alianza Lima y Sporting Cristal

Hernán Barcos esta temporada se estrenará en el FC Cajamarca. Cuadro que recién ha ascendido desde la Liga 2. El nuevo inquilino del fútbol peruano ha tenido mucho apoyo del ‘Pirata’ para poder confeccionar su equipo. Por esa razón, se le ha consultado sobre los dos jugadores que buscaría fichar si tuviera carta abierta para hacerlo.
En el programa ‘Hablemos de Max’, el delantero argentino dio una entrevista en el que habló de todo. Siendo una de las consultas que le hicieron, con respecto a qué jugador le gustaría tener en el cuadro cajamarquino. En este caso, tomó a un futbolista de Alianza Lima y a otro de Sporting Cristal que desearía tener como compañeros.
Con respecto al conjunto ‘Blanquiazul’, pues eligió a Guillermo Viscarra. Siendo un portero seguro, con experiencia internacional y que el año pasado tuvo grandes actuaciones en diferentes partidos. Mientras que en el cuadro ‘cervecero’ vio a Yoshimar Yotún como una gran opción para poder tener en el equipo. Siendo alguien que domina muy bien el mediocampo.
Los jugadores que Barcos quiere en FC Cajamarca:
Hernán Barcos y el armado del equipo de FC Cajamarca
Otra de las consultas que le hicieron a Hernán Barcos fue con respecto al armado del equipo. Pues claro, el atacante de FC Cajamarca fue vital para que varios jugadores pudieran llegar al club. Siendo relevante para que el cuadro recién ascendido pueda tener a varios futbolistas de buen nivel con aspiraciones a pelear mantenerse en primera.
ver también
Giro total en Alianza Lima: Hernán Barcos habla de su salida y dice palabras que nadie nunca esperaba
El ‘Pirata’ fue claro a la hora de hablar de la confección del equipo. En el cual él ayudó bastante para que se pueda traer a estos jugadores con proyección, pero también jerarquía. “Yo convencí a Lavandeira, a Richy Lagos, Pablo Míguez, Arley Rodríguez, Andrade y todos los jugadores que hemos traído los hemos convencido del proyecto“.
¿Contra quién debuta FC Cajamarca en la Liga?
Por la fecha número 1 del Torneo Apertura de la Liga 1, el cuadro de FC Cajamarca visitará a Juan Pablo II College de Christian Cueva. Este partido se disputará el próximo sábado 31 de enero desde las 15:15 horas de Perú. Duelo que se llevará a cabo en el Complejo Juan Pablo II.
Datos Claves
- Hernán Barcos debutará con FC Cajamarca este sábado 31 de enero contra Juan Pablo II College.
- El delantero Hernán Barcos seleccionó a Guillermo Viscarra y Yoshimar Yotún como sus fichajes ideales.
- Hernán Barcos confirmó haber convencido a seis refuerzos, incluyendo a Pablo Míguez y Pablo Lavandeira.