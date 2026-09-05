Precios y entradas disponibles para clásico Alianza Lima vs. Universitario: ¿Dónde comprar?

Alianza Lima informó todos los detalles para acceder a las entradas para el clásico del próximo sábado 12 de setiembre ante Universitario. Conoce precios, lugares disponibles y dónde comprar los tickets.

Alianza Lima informó a sus hinchas todos los detalles para adquirir las entradas para el clásico ante Universitario de Deportes, que se juega el sábado 12 de setiembre en el Estadio Alejandro Villanueva. Se trata de un duelo decisivo en la lucha por el Torneo Clausura 2026.

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El partido más importante del fútbol peruano está a la vuelta de la esquina y ambos equipos están en plena disputa por el Torneo Clausura y, a su vez, por el título nacional. Por eso, no es un clásico más para ambos conjuntos y Matute será el escenario de lo que promete ser un partidazo.

Tanto Alianza Lima como Universitario deben jugar este fin de semana por la fecha 8 y puede modificarse la posición de un equipo o el otro en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026. No obstante, la disputa seguirá hasta el final con ambos equipos con posibilidades de campeonar.

Según informó el club blanquiazul, las entradas para el clásico en Matute van desde los S/ 49.90 hasta los S/ 279.90. Hasta el momento, solo están disponibles las ventas preferenciales para socios y abonados del conjunto de La Victoria. Por la tarde de este sábado, se habilita la venta general.

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El sábado 12/09 𝐋𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐝𝐞𝐫𝐚 tiene que volver a arder.



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¡Nos vemos en casa, Blanquiazules! 💙#ArribaAlianza #AlianzaLima pic.twitter.com/Pew208ezrs — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 4, 2026

Precios de entradas y cuáles están disponibles para el clásico

Sur: S/ 49,90 (Agotado)

Norte: S/ 49,90

Oriente Conadis: S/ 64,90

Oriente: S/ 129,90

Occidente Lateral: S/ 219,90

Occidente Central: S/ 249,90 (Agotado)

Occidente Silla de Ruedas: S/ 129,90

Palco Apuesta Total: S/ 279,90 (Agotado)

¿Dónde comprar las entradas para el clásico Alianza Lima vs. Universitario?

Las entradas para el clásico Alianza Lima vs. Universitario se pueden adquirir a través de Joinnus.

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