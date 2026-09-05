Por qué no juega Piero Quispe en Universitario vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026

Piero Quispe no estará desde el arranque en el Universitario vs. Comerciantes Unidos. Conoce qué pasó y el motivo de la decisión final de Héctor Cúper.

Universitario de Deportes y Comerciantes Unidos miden fuerzas en el Estadio Monumental. Dentro de las decisiones más llamativas en la previa de este encuentro que cierra con la jornada sabatina, no hay duda alguna que la ausencia de Piero Quispe en el equipo titular de los merengues genera incertidumbre en los hinchas ya que el volante viene pidiendo a gritos la chance de regularidad.

Publicidad

Luego de los buenos momentos que está mostrando siendo opción de recambio en los últimos partidos del Torneo Clausura 2026, cualquiera hubiera pensado que Héctor Cúper iba a apostar por Piero Quispe como titular esta noche frente a Comerciantes Unidos al estar jugando en condición de local, pero no fue así. El estratega crema optó por Adrián Quiroz junto a Jairo Concha en la volante.

Y es que para nadie es ninguna novedad que Adrián Quiroz dejó mucho qué desear en el duelo ante UTC en Cajamarca, a tal punto de que fue cambiado antes de la media hora de juego. En resumen, la ausencia de Piero Quispe no se debe a una lesión ni tampoco dolencia física, simplemente estamos frente a una decisión técnica de Héctor Cúper en mantener el más reciente equipo titular.

Alineaciones titulares de Universitario vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026

Universitario | Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Juan Manuel Requena, Adrián Quiroz, Jairo Concha, César Inga; Gianluca Lapadula y Álex Valera. DT: Héctor Cúper.

Publicidad

Comerciantes Unidos | Matías Córdova; Fabio Rojas, Flavio Alcedo, Juan Rodríguez, Alexis Cossio; Alexis Arias, José Parodi, Jhon Sánchez, Rodrigo Vilca, Jean Carlo Olivares y Matías Sen. DT: José Eugenio Hernández

Horarios de Universitario vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026

18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

22:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

03:30 | España (06/09)

Canales de Universitario vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026

L1 MAX

L1 Play

DSports y DGO

Movistar TV

Claro TV

Win

Best Cable

Publicidad

DATOS CLAVES