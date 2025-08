¿Se impugna la decisión de SUNAT? Diego Rebagliati filtró preocupantes detalles para Universitario

Tiempos complicados son los que vive Universitario tras la salida de Jean Ferrari. Si bien el administrador temporal buscó dejar ordenada la institución, lo cierto es que ahora mismo hay un aura de incertidumbre total. Más al no saber a quién nombrará SUNAT como nuevo administrador temporal.

Publicidad

Publicidad

Si bien SUNAT debió dar a conocer al nuevo administrador temporal de Universitario este jueves 31 de julio, fecha en la que vencía el plazo, esto no ha sido así. Es más, la misma SUNAT indicó que las fechas de su cronograma debían cumplirse y este jueves 31 de agosto se daba a conocer al ganador para que asuma desde el viernes 1 de agosto.

Lamentablemente para Universitario, SUNAT demoró en anunciar la decisión por las vías legales y esto abre una puerta que da pie a la interpretación jurídica. Así lo explicó el periodista Diego Rebagliati en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes. El hombre de prensa reveló que la nueva decisión podría ser impugnada, según algunos abogados.

“La noticia del día es lo que no pasa en la SUNAT, o lo que pasa y no nos cuentan. Todavía no hay información oficial, y el día ha estado lleno de rumores”, comenzó explicando Diego Rebagliati en su comentario sobre la decisión de SUNAT de nombrar un nuevo administrador temporal para Universitario.

Publicidad

Publicidad

Comunicado oficial de SUNAT. (Foto: Sunat)

Siguiendo ese comentario, el periodista Diego Rebagliati precisó que la decisión podría no ser válida según el punto de vista jurídico: “Se dice que la noticia se daría a conocer mañana (este viernes). Incluso han salido comunicaciones de algunos abogados señalando que incumplir el plazo establecido por la propia SUNAT podría ser motivo para impugnar la decisión”.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál era el plazo que tenía SUNAT para nombrar al nuevo administrador temporal de Universitario?

SUNAT anunció mediante un comunicado oficial que sus plazos son exactos y que este jueves 31 de julio debía estar anunciando al nuevo administrador temporal de Universitario. Esto no ha ocurrido así y ahora la oficialización será fuera de fecha, lo que permite una jugada jurídica para desestimar la elección.

ver también Ex Alianza Lima evita que Rodrigo Ureña se vaya de Universitario a Chile y se definió su futuro

¿Por qué SUNAT demoró en nombrar al nuevo administrador temporal de Universitario?

SUNAT debía nombrar este jueves 31 de julio al nuevo administrador de Universitario, pero el ente tardó más de la cuenta y no lo hizo. Según la información periodística, a horas de la tarde del pasado jueves 31 de julio ya se tenía al ganador y solo faltaban firmar actas, pero al parecer algo se retrasó y demoró toda la situación.

Información sobre decisión de SUNAT. (Foto: X Gustavo Peralta)

Publicidad