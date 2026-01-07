¿Le cortan las alas o se va? La drástica decisión de Universitario ante una nueva oferta de Kansas City por César Inga

César Inga no solo fue uno de los mejores jugadores de Universitario de Deportes en la temporada 2025, sino que representó ser una gran revelación en el balompié nacional. A raíz de sus buenos rendimientos, que incluso lo llevaron a la Selección Peruana, es que su nombre empezó a sonar en el extranjero y desde Kansas City de la MLS de los Estados Unidos ya hicieron una oferta para ficharlo.

Si bien hace algunos días se pudo conocer que hubo un acercamiento de por medio en donde Kansas City mostró un gran interés por el fichaje de César Inga, ahora se ha podido conocer que en Universitario de Deportes han vuelto a descartar dicha negociación. ¿La razón? Se entiende que en el equipo merengue tienen en sus planes al defensor y no lo dejarán ir tan fácil que digamos.

“Universitario rechazó la nueva propuesta de Kansas City por César Inga. En la U respondieron que no lo venderán por ‘un tema deportivo’. Es importante para Rabanal. Inga no se moverá de la ‘U’ salvo que llegue una oferta difícil de rechazar”; fue la más revelación del comunicador Mauricio Loret de Mola a través de ‘X’ y con lo cual queda claro que, por ahora, el defensor se queda en Ate.

Fuente: @Mauricioldm1

Los números de César Inga en la temporada 2025 y lo que representa para Universitario

César Inga fue uno de los jugadores más regulares de Universitario de Deportes durante la temporada 2025. Contando Liga 1 y Copa Libertadores, el defensor peruano de 23 años disputó un total de 36 partidos y pudo anotar un gol. Además, no perdamos de vista que su polifuncionalidad en el campo de juego lo seguirá teniendo como uno de los fijos para Javier Rabanal en este 2026.

Siendo capaz de jugar de carrilero y de stopper por ambos perfiles, no hay duda alguna de que César Inga tiene todas las condiciones para ganarse rápidamente la confianza del comando técnico de la ‘U’. Por ahora, su estadía está asegurada en el equipo, más aún cuando su vínculo contractual es hasta diciembre del año 2027 y en el papel tendría que darse un buen monto para venderlo.

¿Cuánto cuesta César Inga actualmente en el mercado internacional?

De acuerdo al portal ‘Transfermarkt’, podemos ver que César Inga tiene una cotización internacional de 1.5 millones de euros, lo que en soles daría un promedio de 6 millones. Todavía no hay una información concreta de cuánto es el monto que Universitario de Deportes pretende o espera por una negociación de su defensor, aunque lo que sí está clarísimo es que no quieren aceptar cualquier propuesta que se presente sin que sea realmente provechosa en todo sentido.

