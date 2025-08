Jorge Fossati habló en conferencia de prensa sobre la falta de decisión de la SUNAT sobre el nuevo administrador de Universitario. Tras el triunfo ante Atlético Grau por la fecha 3 del Torneo Clausura 2025, el entrenador uruguayo mostró su preocupación por la incertidumbre respecto a quién tomará las riendas del club en el corto plazo.

Universitario vive horas totales de desconcierto a raíz de que la SUNAT todavía no hizo oficial una decisión que debió haber dado este jueves 31 de julio. Tras la renuncia de Jean Ferrari, la cual ya se ha hecho efectiva a partir de este 1 de agosto, se debe definir al nuevo administrador del club y, hasta el momento del partido ante Atlético Grau, no hubo novedades.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria había informado en su cronograma que este 31 de julio debía conocerse los resultados de sus análisis y entrevistas con los candidatos. Sin embargo, no hay comunicado oficial y, ciertamente, reina la incertidumbre alrededor de la ‘U’.

Por eso, Jorge Fossati, entrenador del primer equipo ‘crema’, habló en conferencia de prensa tras el triunfo 3-1 ante Grau y destacó que no es una buena situación, ya que no sólo condiciona al comando técnico, sino también a los propios jugadores.

“No es una situación deseable (…) No es lo mismo que cuando una administración está funcionando normal. Es muy difícil tomar decisiones cuando sabes que en unos días no sabes quién va a continuar“, expresó en primera medida.

Y continuó: “La ansiedad aumenta. Traté con los jugadores de meternos al partido (ante Grau). En estos momentos nos toca dar la cara por el club, con el director de fútbol, gerente deportivo, esperemos que nos sea anunciado si continúa esta administración o no, si no, tenemos que ver cuál será nuestra situación“.

¿Jorge Fossati duda de su continuidad como DT de Universitario?

Las palabras de Jorge Fossati coinciden con sus propios dichos anteriores, en los que manifestó su incertidumbre respecto a su continuidad en caso de un cambio de mando en la administración de Universitario. Si bien la prioridad pasa por conocer quién será el nuevo administrador, esto puede afectar al futuro deportivo de la institución.

Sin Jean Ferrari, quien puede asumir para una continuidad de Fossati, sería Franco Velazco, quien ya trabajó con el primero en la administración del club. No obstante, si Velazco no es designado, habrá que ver quién toma las riendas y si decide o no que el uruguayo continúe como entrenador del primer equipo.

