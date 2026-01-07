Sorpresa en el Rímac, referente de Sporting Cristal dejaría el club decisión de Paulo Autuori

El cuadro de Sporting Cristal está terminando de armar su equipo para este 2026, ultimando algunos detalles. Justamente se ha conocido que en la composición del equipo, hay un jugador que al parecer no gusta. Según lo que se conoce no entra en los planes de Paulo Autuori en lo deportivo. Así que su salida sería una de las que más sorprenderían.

Publicidad

Publicidad

Según el periodista Gabriel Pacheco, el jugador en cuestión es Jesús Pretell, quien ya no entra en los planes deportivos del club. Y la única forma que pueda quedarse es que pase algo de último minuto, pero por ahora su puesto no está nada seguro y en los próximos días se tendrían más noticias sobre esta posible baja.

Jesús Pretell no seguiría en Sporting Cristal (Foto: X).

Pretell juega en el club desde el 2015 cuando llegó desde La Bocana, terminando siendo un jugador importante en el equipo. Por eso suena bastante llamativo que estén buscando su salida de la institución. Más aun, con la pretemporada en curso, así que seguramente deben darse novedades sobre su continuidad y que es lo que pasará con él.

Publicidad

Publicidad

Según lo que se conoce, el volante de 26 años de edad tiene contrato con el club hasta finales del 2026. Por lo que resulta sorpresivo que no lo quieran. No hay más datos sobre posibles préstamos o incluso venta a otro equipo. Su valor por el momento es de 500 mil euros según Transfermarkt.

Hinchas molestos de Sporting Cristal y pedido en Alianza Lima

Por un lado, los hinchas de Sporting Cristal no entienden que es lo que está pasando para que saquen a este jugador. Siendo uno de los que mejor juega en el mediocampo, por lo que resulta bastante sorpresivo que deseen deshacerse de él siendo un titular absoluto.

ver también Golpe económico en Sporting Cristal, el dinero exacto que entrará por el fichaje de Joao Grimaldo al Sparta Praga

En las redes sociales fue una sorpresa entera la situación, pues nadie cree que se vaya. Más sabiendo que tiene contrato y que sea algo que saliera de la nada. Por lo que hay mucha incertidumbre alrededor de esta futbolista y su inesperado caso.

Publicidad

Publicidad

Hinchas de Alianza Lima sorprendidos (Foto: X).

Por otro lado, los hinchas de Alianza Lima también aparecieron en los comentarios pidiendo su fichaje. Más sabiendo que Pedro Aquino es posible que no termine la temporada ya que se encuentra a préstamo, así que lo ven como un buen relevo en caso el mediocampista se termine regresando al fútbol mexicano.

Publicidad

Publicidad

Datos Claves