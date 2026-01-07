Corinthians se deshace de la FIFA tras un pago de 33.4 millones y cambia el mercado para André Carrillo

Corinthians empieza poco a poco a resolver los problemas que le impiden meterse de lleno en el mercado para realizar fichajes y mejorar su plantel. Es que ha resuelto una última deuda con un pago de 33.4 millones de reales y esto le abre camino para levantar una sanción de prohibición por parte de la FIFA. Esto podría cambiar las posibilidades a futuro del peruano André Carrillo.

Desde hace varios días que Corinthians está negociando para llegar a acuerdos de pagos por deudas con clubes y hasta futbolistas. La intención de la institución paulista es levantar la prohibición de fichajes que le impuso la FIFA para así meterse de lleno en el mercado y buscar nuevos jugadores.

Una vez que levante la prohibición, seguramente, buscará nuevas figuras para mejorar el plantel. La gran incógnita pasará por saber si el entrenador Dorival Júnior pedirá mediocampistas que puedan complicar la situación de André Carrillo. Este puede ser un punto clave para el futuro del peruano, más teniendo en cuenta que está en el último año de su contrato.

Corinthians acordó el pago de la deuda que derivó en la prohibición de la FIFA

El último acuerdo que Corinthians logró es por el pago de la deuda que mantenía con el Santos Laguna de México por el fichaje de Félix Torres. Según contó Globo Esporte, pagará un total de 6.2 millones de dólares, es decir, alrededor de 33.4 millones de reales brasileños. Una vez que se efectúe el pago, podrá levantar la sanción de prohibición que le impuso la FIFA.

Félix Torres, el defensor que genera la sanción de FIFA en Corinthians (Getty Images).

De acuerdo a los detalles del citado medio, Santos Laguna perdonó parte de la deuda por intereses que tenía el ‘Timão’. En total, la deuda rondaba los 6.5 millones de dólares (35 millones de reales), por lo que logró bajar ese monto y ahora deberá efectuar el pago.

Anteriormente, el ‘Coringão’ logró llegar a un acuerdo por una deuda con el jugador Matías Rojas. Luego de que llevó el caso a tribunales, finalmente, le dieron la razón al futbolista paraguayo, quien recibió dos pagos por 20.5 millones de reales brasileños (41 millones en total). También perdonó una cifra 7 millones de reales en intereses.

Matías Rojas acordó la deuda que tenía Corinthians con él (Getty Images).

Con estas deudas ya pagadas, la institución paulista podrá levantar la inhibición de la FIFA y tendrá toda la mira puesta en posibles nuevos fichajes. Aunque, para ello, es probable que también tenga que desprenderse de algunos futbolistas, sobre todo, aquellos con contratos importantes.

André Carrillo, atento al mercado de Corinthians

El contrato de André Carrillo en Corinthians termina en diciembre de este año. Hace algunos días, trascendió que la intención del club sería renovar su contrato, pero todavía no hay novedades respecto a avances en las negociaciones.

Dorival Júnior, entrenador del ‘Timão’ ha tenido muy en cuenta a la ‘Culebra’ desde su llegada al club, aunque en los últimos partidos, esto cambió. De hecho, en la final de la Copa de Brasil, el peruano fue suplente, aunque ingresó en el segundo tiempo.

Es probable que Carrillo siga en la consideración de Dorival, pero si hay oportunidades de mercado que mejoren la plantilla en la posición del mediocampo, podría cambiar esta situación. Ahí, habrá que ver si el nacido en Lima no piensa en tomar otro rumbo en busca de continuidad.

Datos claves