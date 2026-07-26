Julio César Uribe se mostró preocupado en Sporting Cristal. Por el trabajo arbitral, en el cotejo ante Melgar. Exponiendo el gol de Lapadula.

El arbitraje de la Liga 1 volvió a colocarse en el centro del debate tras los recientes compromisos del campeonato peruano. Esta vez, fue Julio César Uribe, actual director general de fútbol de Sporting Cristal, quien alzó la voz para protestar por las decisiones del VAR y la falta de equidad en la competición.

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El directivo rimense mostró su profunda indignación tras la derrota por 2-1 que sufrió el conjunto ‘bajopontino’ frente a FBC Melgar en la ciudad de Arequipa. Uribe cuestionó severamente la intervención de la tecnología en el penal cobrado en contra de su club y aprovechó para señalar una de las jugadas más polémicas del torneo: el agónico gol de Gianluca Lapadula con Universitario de Deportes frente a Cusco FC.

Julio César Uribe, ídolo y directivo de Sporting Cristal. (Foto: X).

El polémico gol de Gianluca Lapadula y el rol del VAR

Para Julio César Uribe, la falta previa en la acción del gol de Gianluca Lapadula sobre el brasileño Miguel Silveira debió ser motivo suficiente para invalidar la jugada por completo. El exfutbolista de la Selección Peruana fue categórico al asegurar que no existe margen de interpretación sobre la infracción cometida antes del tanto crema.

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“Nadie va a discutir que el gol que hizo Universitario se tenía que invalidar, nadie va a discutir eso. Los mensajes no son buenos y esto recién comienza”, afirmó el ‘Diamante’, quien cuestionó cómo el VAR decide intervenir en ciertas jugadas mientras omite evidencias claras en otras.

Una dura crítica a la falta de equidad en la Liga 1

Además de las polémicas dentro del terreno de juego, el directivo de Sporting Cristal hizo un fuerte llamado de atención sobre las decisiones administrativas que benefician a ciertos equipos en la programación del campeonato nacional.

Uribe exigió un trato igualitario para todos los clubes en la modificación de localías de los equipos de provincia, asegurando que estos cambios otorgan ventajas deportivas indebidas en la tabla de posiciones. “Cristal pide equidad, lo que ha pedido siempre. La ventaja no se debe lograr con factores externos que ya nos tiene saturados a la gente que tratamos de aportar decencia”, concluyó el directivo.

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Ambiente previo al Sporting Cristal vs. Universitario

Estas declaraciones no llegan en cualquier momento del torneo. La tensión arbitral cobra aún mayor relevancia considerando que Sporting Cristal y Universitario de Deportes se verán las caras este viernes 7 de agosto a las 8:00 p. m. en el Estadio Monumental por la fecha 4 del Torneo Clausura.

El choque entre celestes y cremas promete ser de alto voltaje tanto dentro como fuera de la cancha. Con este picante antecedente en los micrófonos, el equipo del Rímac saldrá al terreno de juego buscando una revancha deportiva y la oportunidad de saldar cuentas tras las controversias que calientan la previa del esperado clásico.

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