Sport Boys alza la voz por designación de árbitro para duelo ante Alianza Lima: “Actitud vigilante”

El club 'rosado' salió al frente para manifestar su malestar tras conocer quién arbitrará su partido ante los 'íntimos'.

Por Nicole Cueva

Sport Boys publicó un contundente pronunciamiento tras conocer que la CONAR nombró a Jordi Espinoza como juez del encuentro frente a Alianza Lima por el Torneo Apertura. El club ‘rosado’ expresó su postura con firmeza y dejó clara su incomodidad ante la decisión.

Los ‘chalacos’ han presentado en distintas ocasiones su malestar por decisiones arbitrales que, según sostienen, han afectado el trabajo realizado tanto en la semana como durante los partidos.

Incluso, días atrás, el futbolista Luis Urruti lanzó duras declaraciones tras un compromiso en el que, desde su postura, también se terminaron viendo perjudicados.

Sport Boys alza la voz tras designación de árbitro

En esta ocasión, optaron por pronunciarse a pocas horas del duelo frente a Alianza Lima en Matute. Desde ‘La Misilera’ apuntaron de manera directa contra Jordi Espinoza, árbitro designado por la CONAR para este atractivo duelo.

“Ante la designación del Sr. Jordi Espinoza por parte de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), como juez principal para nuestro encuentro de este viernes 20 de febrero por la fecha 4 de la Liga1 Te Apuesto, estaremos en actitud vigilante de su accionar como árbitro del compromiso”, se lee en primera instancia.

Posterior a ello, agregaron lo siguiente: “Recordemos que el Sr. Espinoza, en la temporada 2024, tuvo dos desafortunados arbitrajes que perjudicaron a nuestro primer equipo. Uno de ellos como juez principal, ante Deportivo Garcilaso, y otro como juez a cargo del VAR ante Cusco FC. En el primer encuentro en mención, no cobró un penal y, en el otro, no comunicó una clara agresión contra uno de nuestros deportistas”.

“Con esta posición, queremos dejar en claro que no buscamos que se nos favorezca con decisiones arbitrales ni ejercer presión de forma negativa sobre los jueces; lo único que buscamos es justicia dentro del campo de juego. Seguimos trabajando con lealtad, confianza y compromiso para escribir la nueva historia del Club Sport Boys Association”, sentenciaron.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Sport Boys?

Alianza Lima y Sport Boys se verán las caras hoy, viernes 20 de febrero, en un choque que promete mucha intensidad por la fecha 4 del Torneo Apertura. El partido está programado para iniciar a las 20:00 horas locales y tendrá como escenario el estadio Estadio Alejandro Villanueva.

DATOS CLAVES

  • Sport Boys se declaró en actitud vigilante ante la designación arbitral de Jordi Espinoza.
  • El club rosado cuestionó a Espinoza por arbitrajes que los perjudicaron en la temporada 2024.
  • Alianza Lima y Sport Boys juegan hoy, viernes 20 de febrero, a las 20:00 horas.
