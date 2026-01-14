Sport Huancayo de Roberto Mosquera toma decisión que complicará el debut de Alianza Lima en la Liga 1

El inicio de la Liga 1 2026 ha generado un impacto inmediato en la planificación de los clubes grandes. Sport Huancayo, bajo la dirección técnica del experimentado Roberto Mosquera, ha decidido mover sus piezas estratégicas para recibir a Alianza Lima en un contexto de máxima exigencia física.

Roberto Mosquera y el plan anti Alianza Lima

La noticia que ha sacudido la organización del fútbol peruano es el retorno de un horario poco habitual para este tipo de encuentros. Según fuentes cercanas al “Rojo Matador”, el equipo huancaíno ejercerá su localía al mediodía, buscando aprovechar las condiciones climáticas más extremas de la ciudad incontrastable.

Para Alianza Lima, este cambio representa un desafío logístico y deportivo mayúsculo. El equipo de Pablo Guede no solo deberá enfrentar la altitud de Huancayo el viernes 30 de enero, sino también el intenso sol de la Sierra Central, un factor que Mosquera suele utilizar para desgastar la resistencia de los equipos de la capital.

Históricamente, los partidos de Alianza Lima se programaban en horarios de tarde o noche por acuerdos comerciales. Sin embargo, la intención de Sport Huancayo es clara: quieren que el factor geográfico juegue a su favor desde el primer minuto de la temporada para asegurar sus primeros tres puntos.

Sport Huancayo contrató a Roberto Mosquera. (Foto: X).

Este debut será la prueba de fuego para los nuevos fichajes blanquiazules, como Luis Advíncula y Federico Girotti. La preparación física será determinante, considerando que pocos días después del estreno local, el club íntimo deberá viajar a Paraguay para su debut en la Copa Libertadores.

La expectativa por el duelo es total, ya que marcará el regreso de Roberto Mosquera a los banquillos de la Liga 1. El estratega nacional sabe que vencer al actual plantel de Alianza requiere de inteligencia táctica y de llevar al rival a un terreno donde el oxígeno y el calor sean sus peores enemigos.

¿Cómo le fue a Alianza Lima contra Sport Huancayo?

Alianza Lima enfrenta un desafío en Huancayo, donde ha logrado obtener pocos puntos en sus visitas constantes a ese escenario deportivo. Este encuentro marcará el debut oficial del entrenador argentino en la altitud peruana, una condición que previamente ha analizado con apoyo de tecnología para monitorear el oxígeno.

¿Sport Huancayo se hará fuerte contra Alianza Lima?

La directiva de Sport Huancayo planea autorizar la totalidad del aforo del Estadio IPD para el encuentro, destinando un sector exclusivo para los aficionados del equipo visitante. En cuanto al clima, se anticipa que el día del partido el cielo estará despejado y las temperaturas podrían llegar hasta los 21°C, lo que intensificará la sensación de calor en el terreno de juego.

Alianza Lima siguen su pretemporada regular. (Foto: X).

DATOS CLAVES