¿Se burló de Alianza Lima? El director técnico de 2 de Mayo habló sobre la edad Paolo Guerrero

Paolo Guerrero es uno de los referentes principales de Alianza Lima. Por lo que en 2 de Mayo le tienen un cuidado superlativo y cuestionaron.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

¿Paolo Guerrero y su edad es cuestionada por técnico de 2 de Mayo?
El ambiente de la Copa Libertadores se ha encendido con las recientes y desafiantes declaraciones de Eduardo Ledesma, director técnico del club paraguayo 2 de Mayo, previas al enfrentamiento contra Alianza Lima en la fase clasificatoria.

Cuestionamientos sobre Paolo Guerreros en 2 de Mayo

Ledesma admitió el poderío financiero y la calidad de los nombres en el equipo peruano, destacando a jugadores de renombre como Luis Advíncula, Carlos Zambrano y, particularmente, Paolo Guerrero. Sin embargo, el estratega paraguayo adoptó un tono provocador, enfatizando que en el torneo continental, el presupuesto no garantiza la victoria.

Tweet placeholder

El momento más álgido de su entrevista con el medio paraguayo ABC fue su referencia directa al ‘Depredador’. Ledesma cuestionó el temor que podría infundir el delantero incaico, sugiriendo que, si bien su trayectoria es incuestionable, su rendimiento físico debe ser evaluado debido a su edad.

Todos los partidos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata se pueden ver en vivo por Disney+

“¿Por qué asustarnos de Paolo Guerrero? Será de mucha jerarquía, pero creo que ya tiene su edad”, sentenció Ledesma. El técnico defendió su postura argumentando que en la liga paraguaya sus dirigidos están habituados a marcar a leyendas vigentes como Roque Santa Cruz y ‘Tacuara’ Cardozo.

Paolo Guerreros recién renovó con Alianaz Lima. (Foto: X).

Para el entrenador del 2 de Mayo, afrontar la Copa Libertadores con miedo es un error táctico y mental. Su objetivo es inyectar confianza a su plantel, dejando en claro que, aunque respetan la historia de Alianza Lima, la convicción de que la clasificación es accesible será su principal motor en el campo de juego.

Mientras Alianza Lima continúa su preparación, las palabras de Ledesma ya circulan en redes sociales, añadiendo un ingrediente extra de expectación y morbo a un cruce que promete ser intenso: la ambición y juventud paraguaya contra la jerarquía y experiencia peruana.

Las claves para que Federico Girotti triunfe en Alianza Lima: desde Talleres contaron sus secretos

¿Cuál es la historia del Club Sportivo 2 de Mayo?

El Sportivo 2 de Mayo está viviendo una de sus primeras experiencias internacionales importantes tras ascender y establecerse en la máxima categoría del fútbol paraguayo. Bajo la dirección de Ledesma, el equipo muestra una gran fortaleza en su casa, el Estadio Río Parapití, un recinto donde el clima y el apoyo apasionado de su afición a menudo se convierten en factores clave del juego.

¿Cómo juega el Club Sportivo 2 de Mayo?

Si Paolo Guerrero ingresa al campo, deberá medirse ante una defensa paraguaya conocida por su enfoque físico. Esto representará un desafío para su resistencia en un torneo de gran exigencia. Por su parte, Alianza Lima tiene el objetivo de poner fin a su historial de resultados adversos en competencias internacionales y de afianzar su estrategia deportiva, la cual está cimentada en las contrataciones de figuras clave de la Selección Peruana.

Paolo Guerreros en el último partido amistoso en Uruguay. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, cuestionó el temor a Paolo Guerrero por su edad.
  • El técnico comparó marcar al peruano con enfrentar a Roque Santa Cruz y ‘Tacuara’ Cardozo.
  • El partido corresponde a la fase clasificatoria de la Copa Libertadores contra Alianza Lima.
manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
