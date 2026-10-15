Sport Huancayo vs. Cusco en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 12 de la Liga 1

El viernes 16 de octubre, Sport Huancayo se mete en la fecha 12 de la Liga 1 con la chance de meterse todavía más arriba en la tabla, mientras Cusco llega golpeado después de la caída ante Alianza Lima.
Hay puntos de por medio para dos equipos que pelean por cosas distintas: uno quiere consolidarse entre los primeros puestos y el otro necesita reaccionar rápido para no quedar descolgado.
Horario del partido
- Perú: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Liga1 Play, TV 360
La actualidad de ambos equipos
Sport Huancayo llega con la confianza alta. Encadenó tres triunfos consecutivos, el último de visitante ante Deportivo Garcilaso, y se instaló en la cuarta posición con 22 puntos en 11 partidos. La localía puede ser una ventaja extra para un equipo que viene mostrando solidez tanto de local como de visitante.
Cusco, en cambio, sufrió un golpe anímico con la derrota 2-1 ante Alianza Lima en su casa. Antes había mostrado algo de reacción con un triunfo afuera frente a FC Cajamarca, pero el funcionamiento sigue siendo irregular. Con 18 unidades y la décima colocación, necesita sumar de visitante para no perderle pisada a los puestos de arriba.
El historial entre Sport Huancayo y Cusco
El historial entre ambos es tan parejo que asusta: 33 enfrentamientos, 12 victorias para cada lado y 9 empates. En las últimas visitas de Sport Huancayo a Cusco no le fue bien, pero en el global de goles el equipo cusqueño saca una leve ventaja, 42 contra 40. La paridad también se refleja en los resultados más recientes, alternados entre uno y otro.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/04/2026
|Cusco vs. Sport Huancayo
|2-1
|Liga 1
|23/11/2025
|Sport Huancayo vs. Cusco
|1-2
|Liga 1
|13/07/2025
|Cusco vs. Sport Huancayo
|3-0
|Liga 1
|25/07/2024
|Cusco vs. Sport Huancayo
|3-0
|Liga 1
|11/02/2024
|Sport Huancayo vs. Cusco
|2-0
|Liga 1
|10/07/2023
|Sport Huancayo vs. Cusco
|3-1
|Liga 1
|03/02/2023
|Cusco vs. Sport Huancayo
|0-3
|Liga 1
|30/10/2021
|Cusco vs. Sport Huancayo
|2-1
|Liga 1
|26/04/2021
|Cusco vs. Sport Huancayo
|0-1
|Liga 1
|06/11/2020
|Cusco vs. Sport Huancayo
|0-0
|Liga 1
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Los Chankas vs. Asociacion Deportiva Tarma — viernes 16 de octubre, 15:30 hs
- ADC Juan Pablo II vs. Sport Boys — sábado 17 de octubre, 15:00 hs
- Melgar vs. Deportivo Garcilaso — sábado 17 de octubre, 18:00 hs
- Alianza Lima vs. Atletico Grau — sábado 17 de octubre, 20:30 hs
- Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos — domingo 18 de octubre, 11:00 hs
- FC Cajamarca vs. Club Deportivo Moquegua — domingo 18 de octubre, 13:15 hs
- Alianza Atletico vs. Universitario — domingo 18 de octubre, 15:30 hs
- Cienciano vs. CD UT Cajamarca — domingo 18 de octubre, 18:30 hs
En síntesis
- Sport Huancayo y Cusco se enfrentan este viernes 16 de octubre por la fecha 12 de la Liga 1.
- El partido se transmitirá por Liga1 Play y TV 360.
- Sport Huancayo suma 22 puntos tras vencer a Deportivo Garcilaso, CD UT Cajamarca y Comerciantes Unidos.
- Cusco suma 18 puntos en el torneo.