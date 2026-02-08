Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO por la Liga 1: GRATIS HOY vía Movistar Deportes, L1 MAX, Movistar Play, y Fútbol Libre

Bajo la dirección estratégica de Paulo Autuori, el equipo celeste busca imponer condiciones en casa tras un inicio de temporada que dejó algunas dudas en el funcionamiento colectivo. Sporting Cristal confía en la experiencia de su técnico brasileño para doblegar a un rival directo y sumar su primer triunfo en el certamen.

Previa del partido entre Sporting Cristal vs. Melgar

Por su parte, FBC Melgar llega con el envión anímico de haber ganado en la primera fecha y con la intención de arruinar el debut de Autuori en el Gallardo. El cuadro arequipeño mantiene una base sólida que le permite jugar de igual a igual en cualquier escenario de la capital.

El duelo táctico será el gran atractivo de la jornada, enfrentando la jerarquía internacional del banquillo rimense contra el orden defensivo que caracteriza al “Dominó”. Los celestes apostarán por la posesión del balón, mientras que la visita buscará explotar las transiciones rápidas para sorprender de contragolpes.

Se espera un partido de alta intensidad donde la efectividad de cara al arco será fundamental para asegurar los tres puntos. Con figuras de peso en ambos bandos, este choque de potencias definirá quién se perfila como el gran animador de la parte alta de la tabla en el Apertura.

¿Cuándo y a qué hora se juega el Sporting Cristal vs. Melgar?

El esperado encuentro entre Sporting Cristal y FBC Melgar se disputa hoy, domingo 8 de febrero, a las 11:00 a. m. en Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en otros puntos del globo el inicio será a las 10:00 a. m. en México, 12:00 p. m. en Bolivia y Venezuela, 1:00 p. m. en Argentina, Chile y Uruguay, y a las 5:00 p. m. en España e Italia. El equipo de Paulo Autuori buscará imponerse en el Alberto Gallardo frente a los dirigidos por Juan Reynoso en un duelo clave por el liderato del Torneo Apertura 2026.

¿Qué canales transmitirán el Sporting Cristal vs. Melgar?

Para seguir el partido entre Sporting Cristal y FBC Melgar a nivel mundial, la señal principal en Perú es L1 MAX, disponible en operadores como DIRECTV (604 SD/1604 HD), Claro TV (10 SD/510 HD), Movistar TV (14 SD/714 HD) y Best Cable (12). En el resto del mundo, los aficionados pueden sintonizar el encuentro vía streaming a través de L1 Play y Fanatiz (disponible en Estados Unidos, México y Europa), mientras que en dispositivos móviles también se podrá seguir por la aplicación Movistar Play/App. El debut de Paulo Autuori en casa frente al equipo de Juan Reynoso es el plato fuerte de esta jornada 2 del Torneo Apertura 2026. Además, del minuto a minuto de Bolavip Perú.

Sporting Cristal vs. Melgar en el Estadio Alberto Gallardo. (Foto: X).

