Erick Noriega fue una de las figuras de Gremio en el triunfo 1-0 ante Novo Hamburgo por los cuartos de final del Campeonato Gaúcho. El ‘Tricolor’ se clasificó a las semifinales, pero el futbolista peruano se perderá el partido de ida debido a una expulsión sufrida en dicho partido. A pesar de esta tarjeta roja, los hinchas lo elogiaron por su buen trabajo.

Gremio sigue a paso firme en busca del Campeonato Gaúcho, aunque sufrió más de la cuenta para vencer a Novo Hamburgo, equipo que milita en el ascenso brasileño. Lo ganó por el gol de penal de Carlos Vinícius a los 10 minutos del complemento.

El ‘Tricolor’ tuvo que sufrir, ya que sobre el final, el rival lo puso en aprietos, sobre todo luego de la expulsión de Erick Noriega sobre la parte final. El peruano vio la tarjeta amarilla por una supuesta protesta y, al minuto, lo expulsaron por una infracción.

Hubo elogios a Erick Noriega en triunfo de Gremio

En redes sociales, hubo comentarios más que positivos para Erick Noriega tras su actuación, que terminó con expulsión. Muchos lo destacaron por su buen trabajo en el mediocampo, posición que supo jugar en Alianza Lima y la Selección Peruana, y que le viene dando réditos al entrenador Luís Castro.

“Jugó solo“, “fue el mejor, pese a la expulsión“, “dominó el mediocampo en solitario” son algunos de los tantos comentarios en favor de Erick Noriega por su actuación ante Novo Hamburgo. Aún con la tarjeta roja, las opiniones apuntaron más a su desempeño general.

De acuerdo a datos de Sofascore, el partido del futbolista peruano fue de una puntuación de 6.7. Se destacó más por su conducción que por su defensa. En pases, tuvo un 86 por ciento de aciertos con 75 de 87 completados (en campo rival fueron 48 de 56 completados). Tuvo 15 pérdidas y sólo ganó 2 de 7 duelos individuales, aunque tuvo 5 recuperaciones.

Erick Noriega se perderá la primera semifinal de Gremio

Con la expulsión ante Novo Hamburgo, Erick Noriega será baja para la semifinal de ida del Campeonato Gaúcho donde Gremio espera rival. Sin duda, se trata de una ausencia de peso para Luís Castro, sobre todo, por las soluciones que le estaba dando el peruano en los últimos partidos en el mediocampo.

Habrá que ver cómo arma el mediocampo el entrenador. Gremio acaba de reforzarse en el mercado con dos volantes que pueden hacer las veces de ancla, tal como juega el ‘Samurái’. Son los argentinos Leonel Pérez y Juan Ignacio Nardoni, contratados desde Huracán y Racing, respectivamente.

Datos claves

Erick Noriega fue expulsado en el triunfo 1-0 de Gremio ante Novo Hamburgo .

fue expulsado en el triunfo 1-0 de ante . El peruano se perderá la semifinal de ida del Campeonato Gaúcho por la sanción.

del por la sanción. Registró 86% de pases precisos y 6.7 en Sofascore actuando como volante central.

