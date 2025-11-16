Tras su golazo, lo que Graneros dijo sobre llegar a Alianza Lima: “Mi contrato con…”

Uno de los jugadores que más han comenzado a sonar en Alianza Lima es Agustín Graneros. Delantero del cuadro de Atlético Sullana, quien ha tenido una gran temporada en el cuadro ‘Churre’. Ahora que termina el torneo y su contrato finaliza, habló sobre la posibilidad de llegar a ‘Matute’. Siendo bastante claro con respecto a este tema.

Este fin de semana el cuadro de Sport Boys y Alianza Atlético son los primeros equipos en dar por terminado su participación el la Liga 1. Ambos jugaron su último partido en la temporada, con lo cual ya entran en sus respectivas vacaciones y con ello también varios jugadores comienzan a ver tema de un nuevo contrato.

Uno de ellos es Agustín Graneros, quien ha sido uno de los más regulares en el cuadro ‘Churre’. Su gran capacidad goleadora ha llamado la atención de los grandes de la capital, siendo Alianza Lima uno de los interesados. Es por ello que decidió hablar sobre el tema.

¿Qué dijo Agustín Graneros sobre llegar a Alianza Lima?

El atacante de 29 años de edad fue consultado después del partido con respecto a su posibilidad de llegar a Alianza Lima. Esto debido a que varios de sus compañeros gritaron que sería nuevo jugador ‘blanquiazul’, por lo que terminó diciendo “No, no, joden nomás”. Luego procedió a agradecer y alejarse de los hombres de prensa.

Por otro lado, Graneros habló al final del partido con respecto a su futuro. Pues, tras haber hecho una gran temporada, varios equipos están interesados en sus servicios. Se conoció que había chance que pueda jugar en Paraguay también, así que dejó en claro que todavía no hay una decisión tomada.

“Mi contrato con Alianza Atlético finaliza ahora. Le estoy agradecido porque es el club que me abrió las puertas en el Perú, y eso lo ve mi representante, ya se verá más adelante. Lo que quiero es jugar, aún no sé dónde será”, explicó a Gol Perú.

Los números de Agustín Graneros

Agustín Graneros llegó esta temporada a Alianza Atlético desde Bolivia, en donde estuvo jugando en el Real Tomayapo. Esta es la primera vez que está en el Perú y segundo equipo internacional en el que juega. El primero fue el cuadro del Altiplano.

En la temporada 2025, Graneros ha jugado un total de 35 partidos con Alianza Atlético, marcó 14 goles y dio 6 asistencias en 2880 minutos. Ha jugado en múltiples posiciones, siendo delantero la principal. Pero en algunos casos lo ha hecho como extremo por la derecha.

Datos Claves

El delantero Agustín Graneros de 29 años finaliza su contrato con Alianza Atlético.

Graneros jugó 35 partidos, anotó 14 goles y dio 6 asistencias en la temporada 2025.