Mientras Hernán Barcos se iría, el goleador de provincia que confirmó interés de Alianza Lima: “Hay acercamientos”

Se vienen enormes novedades en el fututo cercano de Alianza Lima. Cuando muchos creían que la continuidad de Hernán Barcos estaba cantada y que solo quedaban algunos detalles para una renovación de contrato, durante las últimas horas se pudo conocer que la decisión por parte de la directiva cambiaría de manera muy drástica. Dicho esto, ahora optarían por un goleador de provincia.

De acuerdo a una revelación del periodista Carlos Panez, se pudo filtrar que Hernán Barcos no continuaría en Alianza Lima de cara a la temporada 2026 y dejó la puerta abierta para que quien se quede es Paolo Guerrero. Una situación como tal seguramente causará sorpresa entre los hinchas, aunque a la vez podrían empezar a alegrarse al saber que Agustín Graneros ya conversa con el club.

“Hay acercamientos con Alianza Lima, pero eso lo maneja mi representante. Es un club gigante junto a Universitario y Cristal. Jugué en los 3 estadios y es impresionante la cantidad de gente que llevan. Claro que me gustaría llegar a Alianza”; fue la más reciente declaración de Agustín Graneros, actual goleador de Alianza Atlético, en una entrevista con el comunicador Gerson Cuba.

¿Realmente Agustín Graneros es el delantero que Alianza Lima necesita en el 2026?

Agustín Graneros llegó a Alianza Atlético a inicios de la presente temporada 2025 y vaya que ha podido darse a notar. Hasta el momento lleva 13 goles anotados en la Liga 1 y es una cifra considerable para un delantero extranjero que en el papel llegó sin mucho nombre para jugar en provincia, pero que gracias a sus buenos rendimientos ya viene captando el interés de Alianza Lima.

Ahora, justamente en dicho escenario, la directiva blanquiazul buscaría darle un salto de calidad a la ofensiva del equipo. Con Paolo Guerrero y su inminente renovación, teniendo en cuenta además que Hernán Barcos no se quedaría, la presencia del ‘9’ argentino que aún pertenece Alianza Atlético caería muy bien para la competencia en el interna del grupo.

Eso sí, el aspecto del nivel internacional sería una total incertidumbre. Si bien ahora mismo Alianza Lima pelea por clasificar a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores, la idea es que puedan reforzarse con jugadores que marquen la diferencia en el ámbito continental. A partir de ahí es que surge la duda si es que realmente Agustín Graneros será capaz de cumplir con ello.

¿Cuánto cuesta Agustín Graneros y hasta cuándo es su contrato con Alianza Atlético?

Agustín Graneros tiene una cotización monetaria de 600 mil euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 2.4 millones. Su actual contrato con Alianza Atlético termina en diciembre de este año 2025, así que apenas termine la Liga 1 podría estar atento a cualquier novedad por parte de su representante y si es que las negociaciones van por buen camino, Alianza Lima sería su próximo destino.

