Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

¿Quiénes clasifican a Copa Sudamericana? Así quedó la tabla de posiciones del Acumulado 2025 tras la victoria de ADT ante Chankas

ADT venció a Los Chankas y la tabla se pone emocionante.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Nazareno Bazán celebrando.
© Liga 1Nazareno Bazán celebrando.

La Liga 1 está llegando a su final en esta edición 2025 y tan solo resta una fecha para que todo termine. En este caso, se van jugando partidos muy importantes por diferentes objetivos. Algunos buscan permanecer en primera, mientras otros quieren llegar a un torneo internacional como es la Copa Sudamericana.

Publicidad

En un duelo bastante peleado en Tarma se jugó un partido bastante importante para la lucha por la Copa Sudamericana. ADT al ser local buscó desde el inicio llevarse los tres puntos, esto con el objetivo de meterse entre los cuatro clasificados para poder jugar este torneo internacional.

Para las aspiraciones de Los Chankas el juego no fue como se esperaba, pues tuvieron muchos problemas defensivos. Pero la expulsión de Ederson Mogollón fue vital para que terminen por perder la contienda. Nazareno Bazán anotó el tanto del triunfo en los descuentos del primer tiempo. Consiguiendo 3 puntos de oro en la tabla de posiciones.

Así va la tabla de posiciones del Acumulado

En la pelea por clasificar a la próxima Copa Sudamericana, tenemos a Melgar, Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso como los clasificados. Todavía falta por conocer el último cupo que saldría entre Sport Huancayo, Cienciano, ADT y Los Chankas.

Publicidad
#EquiposPJDGPTS
1Universitario344479
2Cusco FC342767
3Alianza Lima342065
4Sporting Cristal341960
5Melgar351556
6Alianza Atlético341254
7Garcilaso35852
8Sport Huancayo34348
9ADT34-748
10Cienciano34747
11Los Chankas34-1047
12Atlético Grau34-538
13Sport Boys34-936
14Juan Pablo II34-1533
15Comerciantes Unidos34-1933
16Ayacucho FC34-2132
17UTC34-2632
18Alianza Universidad34-3025
19Binacional34-1318

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura

Miguel Trauco quiere imitar a Néstor Gorosito y lo puso a la altura de Ricardo Gareca: “Pipo tiene eso”

ver también

Miguel Trauco quiere imitar a Néstor Gorosito y lo puso a la altura de Ricardo Gareca: “Pipo tiene eso”

Resultados de la fecha número 18 del Torneo Clausura

A falta de una jornada para el final del Torneo Clausura, se conoció todos los resultados de la fecha número 18.

Publicidad
  • Cusco FC 3-0 Sport Boys
  • Sporting Cristal 2-1 Cienciano
  • Universitario 0-0 Deportivo Garcilaso
  • Ayacucho 1-0 Comerciantes Unidos (Partido Pospuesto)
  • Juan Pablo II College 3-1 Atlético Grau
  • UTC 0-3 Sport Huancayo
  • Alianza Atlético 2-1 Alianza Universidad
  • ADT 1-0 Chankas

Datos Claves

  • ADT ganó 1-0 a Los Chankas en Tarma con gol de Nazareno Bazán.
  • La Liga 1 2025 está a una fecha de finalizar, definiendo clasificados a la Copa Sudamericana.
Publicidad
  • Melgar, Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso ya están clasificados a la próxima Copa Sudamericana.
bruno castro
Bruno Castro
Lee también
Salta todo Trujillo con el tremendo golazo de Martín Pérez Guedes frente a Alianza Atlético
Liga 1

Salta todo Trujillo con el tremendo golazo de Martín Pérez Guedes frente a Alianza Atlético

Tras igualar 0-0 ante Sullana: el jugador que más exigen los hinchas de Cristal en lugar de Yotún
Liga 1

Tras igualar 0-0 ante Sullana: el jugador que más exigen los hinchas de Cristal en lugar de Yotún

¡Para qué te traje! Dos tiros al palo con el arco libre de Lupú en el Cristal vs. Sullana
Liga 1

¡Para qué te traje! Dos tiros al palo con el arco libre de Lupú en el Cristal vs. Sullana

Christian Cueva habría protagonizado pelea con compañero de Emelec tras derrota
Peruanos en el exterior

Christian Cueva habría protagonizado pelea con compañero de Emelec tras derrota

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo