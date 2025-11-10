¿Quiénes clasifican a Copa Sudamericana? Así quedó la tabla de posiciones del Acumulado 2025 tras la victoria de ADT ante Chankas

La Liga 1 está llegando a su final en esta edición 2025 y tan solo resta una fecha para que todo termine. En este caso, se van jugando partidos muy importantes por diferentes objetivos. Algunos buscan permanecer en primera, mientras otros quieren llegar a un torneo internacional como es la Copa Sudamericana.

En un duelo bastante peleado en Tarma se jugó un partido bastante importante para la lucha por la Copa Sudamericana. ADT al ser local buscó desde el inicio llevarse los tres puntos, esto con el objetivo de meterse entre los cuatro clasificados para poder jugar este torneo internacional.

Para las aspiraciones de Los Chankas el juego no fue como se esperaba, pues tuvieron muchos problemas defensivos. Pero la expulsión de Ederson Mogollón fue vital para que terminen por perder la contienda. Nazareno Bazán anotó el tanto del triunfo en los descuentos del primer tiempo. Consiguiendo 3 puntos de oro en la tabla de posiciones.

Así va la tabla de posiciones del Acumulado

En la pelea por clasificar a la próxima Copa Sudamericana, tenemos a Melgar, Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso como los clasificados. Todavía falta por conocer el último cupo que saldría entre Sport Huancayo, Cienciano, ADT y Los Chankas.

# Equipos PJ DG PTS 1 Universitario 34 44 79 2 Cusco FC 34 27 67 3 Alianza Lima 34 20 65 4 Sporting Cristal 34 19 60 5 Melgar 35 15 56 6 Alianza Atlético 34 12 54 7 Garcilaso 35 8 52 8 Sport Huancayo 34 3 48 9 ADT 34 -7 48 10 Cienciano 34 7 47 11 Los Chankas 34 -10 47 12 Atlético Grau 34 -5 38 13 Sport Boys 34 -9 36 14 Juan Pablo II 34 -15 33 15 Comerciantes Unidos 34 -19 33 16 Ayacucho FC 34 -21 32 17 UTC 34 -26 32 18 Alianza Universidad 34 -30 25 19 Binacional 34 -13 18

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura

Resultados de la fecha número 18 del Torneo Clausura

A falta de una jornada para el final del Torneo Clausura, se conoció todos los resultados de la fecha número 18.

Cusco FC 3-0 Sport Boys

Sporting Cristal 2-1 Cienciano

Universitario 0-0 Deportivo Garcilaso

Ayacucho 1-0 Comerciantes Unidos (Partido Pospuesto)

Juan Pablo II College 3-1 Atlético Grau

UTC 0-3 Sport Huancayo

Alianza Atlético 2-1 Alianza Universidad

ADT 1-0 Chankas

Datos Claves

ADT ganó 1-0 a Los Chankas en Tarma con gol de Nazareno Bazán.

La Liga 1 2025 está a una fecha de finalizar, definiendo clasificados a la Copa Sudamericana.

