¿Quiénes clasifican a Copa Sudamericana? Así quedó la tabla de posiciones del Acumulado 2025 tras la victoria de ADT ante Chankas

La Liga 1 está llegando a su final en esta edición 2025 y tan solo resta una fecha para que todo termine. En este caso, se van jugando partidos muy importantes por diferentes objetivos. Algunos buscan permanecer en primera, mientras otros quieren llegar a un torneo internacional como es la Copa Sudamericana.
En un duelo bastante peleado en Tarma se jugó un partido bastante importante para la lucha por la Copa Sudamericana. ADT al ser local buscó desde el inicio llevarse los tres puntos, esto con el objetivo de meterse entre los cuatro clasificados para poder jugar este torneo internacional.
Para las aspiraciones de Los Chankas el juego no fue como se esperaba, pues tuvieron muchos problemas defensivos. Pero la expulsión de Ederson Mogollón fue vital para que terminen por perder la contienda. Nazareno Bazán anotó el tanto del triunfo en los descuentos del primer tiempo. Consiguiendo 3 puntos de oro en la tabla de posiciones.
Así va la tabla de posiciones del Acumulado
En la pelea por clasificar a la próxima Copa Sudamericana, tenemos a Melgar, Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso como los clasificados. Todavía falta por conocer el último cupo que saldría entre Sport Huancayo, Cienciano, ADT y Los Chankas.
|#
|Equipos
|PJ
|DG
|PTS
|1
|Universitario
|34
|44
|79
|2
|Cusco FC
|34
|27
|67
|3
|Alianza Lima
|34
|20
|65
|4
|Sporting Cristal
|34
|19
|60
|5
|Melgar
|35
|15
|56
|6
|Alianza Atlético
|34
|12
|54
|7
|Garcilaso
|35
|8
|52
|8
|Sport Huancayo
|34
|3
|48
|9
|ADT
|34
|-7
|48
|10
|Cienciano
|34
|7
|47
|11
|Los Chankas
|34
|-10
|47
|12
|Atlético Grau
|34
|-5
|38
|13
|Sport Boys
|34
|-9
|36
|14
|Juan Pablo II
|34
|-15
|33
|15
|Comerciantes Unidos
|34
|-19
|33
|16
|Ayacucho FC
|34
|-21
|32
|17
|UTC
|34
|-26
|32
|18
|Alianza Universidad
|34
|-30
|25
|19
|Binacional
|34
|-13
|18
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura
Resultados de la fecha número 18 del Torneo Clausura
A falta de una jornada para el final del Torneo Clausura, se conoció todos los resultados de la fecha número 18.
- Cusco FC 3-0 Sport Boys
- Sporting Cristal 2-1 Cienciano
- Universitario 0-0 Deportivo Garcilaso
- Ayacucho 1-0 Comerciantes Unidos (Partido Pospuesto)
- Juan Pablo II College 3-1 Atlético Grau
- UTC 0-3 Sport Huancayo
- Alianza Atlético 2-1 Alianza Universidad
- ADT 1-0 Chankas
Datos Claves
- ADT ganó 1-0 a Los Chankas en Tarma con gol de Nazareno Bazán.
- La Liga 1 2025 está a una fecha de finalizar, definiendo clasificados a la Copa Sudamericana.
- Melgar, Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso ya están clasificados a la próxima Copa Sudamericana.