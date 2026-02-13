Universitario 1-0 Cienciano EN VIVO y GRATIS por el Torneo Apertura vía L1 Max: Gol de Jairo Concha

La fecha número 3 del Torneo Apertura arranca vibrante en el Estadio Monumental de Ate. En esta oportunidad Universitario de Deportes abre la jornada frente a Cienciano. Este compromiso se desarrollará este viernes 13 de febrero desde las 20:30 horas. La transmisión estará a cargo de L1 Max, mientras podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

El conjunto de Javier Rabanal viene de un polémico empate frente a Cusco FC. Así que posiblemente uno de los focos pueda estar en el arbitraje, el cual terminó perjudicándolos en el Inca Garcilaso de la Vega. Terminando en un empate 1-1 en los minutos finales por un penal que para muchos fue inexistente.

En el caso del ‘Papá’ viene de una increíble victoria en Cusco frente a Juan Pablo II Collegue. El cuadro rojo en este caso no tuvo problemas para vencer a los de Chongoyape por el marcador de 6-1. Siendo por el momento la máxima goleada que se ha registrado en esta Liga 1 2026. Así que habrá que ver si pueden continuar con ese buen momento en Lima.