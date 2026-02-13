Es tendencia:
Liga 1

Universitario 1-0 Cienciano EN VIVO y GRATIS por el Torneo Apertura vía L1 Max: Gol de Jairo Concha

Universitario de Deportes recibe a Cienciano por la fecha número 3 del Torneo Apertura en el estadio Monumental.

45+3' ¡Tarjeta amarilla en Universitario!

Paolo Reyna terminó siendo amonestado por una falta en el mediocampo. 

43' ¡Tarjeta amarilla en Cienciano!

Claudio Núñez cometió una infracción contra un jugador de Universitario y vio la tarjeta amarilla. 

42' ¡Se salvó Universitario!

Williams Riveros se equivocó y Diego Romero salvó el gol de Carlos Garcés. 

38' ¡Tarjeta amarilla en Universitario!

Williams Riveros terminó siendo amonestado tras una falta contra Garcés. 

35' ¡Goooool de Universitario!

Jairo Concha usa su mejor cualidad y con un tremendo remate convierte el 1-0 en el Monumental. 

32' ¡Se salvó Cienciano!

Centro de Andy Polo con peligro, casi termina colgando al portero Falcón, pero terminó en el tiro de esquina. 

23' ¡Universitario recobra el balón!

El cuadro de Universitario tiene el balón, en busca del primero, pero no tiene tanta claridad. 

14' ¡Universitario se salva!

Neri Bandiera tuvo el primero, pero no conectó el balón y Diego Romero lo atajó fácil. 

11' ¡VAR revisa un posible penal!

Mediante el VAR revisa un penal a favor de Cienciano, pero al final no hubo nada. 

5' ¡Dominio de Universitario!

El cuadro de Universitario de Deportes tiene el balón, pero no tiene posibilidades claras por ahora. 

¡Arrancó el partido!

Inició el partido en el Estadio Monumental, ya se juega el Universitario vs. Cienciano. 

¡Partido a punto de iniciar!

Los jugadores en la cancha y el juego está a nada de iniciar. 

¡Entrada en calor!

El cuadro de Universitario de Deportes entrando en calor en el Monumental. 

¿Cómo quedó el último Universitario vs. Cienciano?

La última vez que Universitario recibió a Cienciano el partido acabó 3-2 en un juego cargado de emociones. 

¡Alineación de Cienciano!

Así está planteada la alineación de Cienciano: Gonzalo Falcón; Rotceh Aguilar, Claudio Núñez, Kevin Becerra, Ademar Robles; Santiago Arias, Gerson Barreto, Gonzalo Aguirre, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera; Carlos Garcés. 

¡Se viene la fiesta en el Monumental!

Universitario hará un show especial para los hinchas en el Estadio Monumental. 

¡Plantel de Cienciano en el Monumental!

El cuadro de Cienciano ya se encuentra en el estadio Monumental de Ate para enfrentar a Universitario.

¡Bienvenidos al Universitario vs. Cienciano!

Buenas noches amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del Universitario vs. Cienciano por el Torneo Apertura.

¡Alineación confirmado de Universitario!

El cuadro de Javier Rabanal sale de la siguiente forma ante Cienciano: Ángel Romero; Caín Fara, Williams Riveros, César Inga; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, Paolo Reyna; Diego Alzugaray y Alex Valera.

Universitario vs. Cienciano.
© GéminiUniversitario vs. Cienciano.

La fecha número 3 del Torneo Apertura arranca vibrante en el Estadio Monumental de Ate. En esta oportunidad Universitario de Deportes abre la jornada frente a Cienciano. Este compromiso se desarrollará este viernes 13 de febrero desde las 20:30 horas. La transmisión estará a cargo de L1 Max, mientras podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

El conjunto de Javier Rabanal viene de un polémico empate frente a Cusco FC. Así que posiblemente uno de los focos pueda estar en el arbitraje, el cual terminó perjudicándolos en el Inca Garcilaso de la Vega. Terminando en un empate 1-1 en los minutos finales por un penal que para muchos fue inexistente.

En el caso del ‘Papá’ viene de una increíble victoria en Cusco frente a Juan Pablo II Collegue. El cuadro rojo en este caso no tuvo problemas para vencer a los de Chongoyape por el marcador de 6-1. Siendo por el momento la máxima goleada que se ha registrado en esta Liga 1 2026. Así que habrá que ver si pueden continuar con ese buen momento en Lima.

