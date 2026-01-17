Es tendencia:
Universitario vs. Sport Boys EN VIVO vía YouTube por amistoso de pretemporada en Campo Mar: minuto a minuto

El cuadro 'crema' sumará sus primeros minutos del año cuando se enfrente al elenco 'chalaco' en Campo Mar. Conoce todos los detalles.

Por Nicole Cueva

Universitario vs. Sport Boys
© Composición Bolavip PerúUniversitario vs. Sport Boys

A medida que se aproxima el inicio del calendario oficial, Universitario de Deportes disputará un nuevo encuentro amistoso ante Sport Boys, un compromiso clave dentro de su planificación rumbo a la temporada 2026.

Más allá del marcador, el cotejo servirá para que el cuerpo técnico encabezado por Javier Rabanal ensaye diferentes alternativas tácticas y mida el grado de competitividad del plantel. El objetivo es arribar al inicio de la Liga 1 con una estructura firme.

Por su parte, el cuadro ‘chalaco’ contará con una oportunidad importante para probar su plantel bajo la conducción del técnico Jaime de la Pava, quien recientemente sumó refuerzos como Diego Melián, Percy Liza, Federico Illanes, Juan David Torres, Mathías Llontop, Gustavo Dulanto, André Vásquez y Rolando Díaz.

¿Cómo hacerte miembro de UNIVERSITARIOTVU?

Los refuerzos de Sport Boys para la temporada 2026

La Misilera ha sumado refuerzos en diversas posiciones con la intención de evitar complicaciones en la lucha por la permanencia en la próxima temporada.

  • Mathías Llontop (préstamo)
  • Diego Melián
  • Federico Illanes
  • Renzo Alfani
  • Anghelo Flores
  • André Vásquez
  • Percy Liza
  • Gustavo Dulanto
  • Jaime de la Pava (entrenador)
  • Rolando Díaz
  • Juan David Torres

Los refuerzos de Universitario para la temporada 2026

Hasta ahora, Universitario ha asegurado la incorporación de cuatro jugadores con miras a disputar la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026.

  • Sekou Gassama
  • Héctor Fértoli
  • Caín Fara
  • Lisandro Alzugaray
  • Javier Rabanal (entrenador)

¿Dónde ver Universitario vs. Sport Boys EN VIVO?

El amistoso se podrá ver EN VIVO y en directo gracias a la transmisión que ofrecerá el propio club en su canal oficial de YouTube, disponible mediante una suscripción de 15 soles.

Universitario vs Sport Boys

¿A qué hora juega Universitario vs. Sport Boys?

El enfrentamiento entre 'merengues' y 'chalacos' se disputará hoy, sábado 17 de enero, a partir de las 10:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador.

  • México: 09:15 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 10:15 horas
  • Venezuela, Bolivia: 11:15 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 12:15 horas
  • España: 16:15 horas
¡Bienvenidos a la cobertura del amistoso entre Universitario y Sport Boys!

Universitario y Sport Boys se enfrentan hoy, sábado 17 de enero, en lo que será el primer partido del año para ambos equipos. El encuentro se llevará a cabo en las instalaciones de Campo Mar.

nicole cueva
Nicole Cueva
