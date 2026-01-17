Universitario vs. Sport Boys EN VIVO vía YouTube por amistoso de pretemporada en Campo Mar: minuto a minuto

A medida que se aproxima el inicio del calendario oficial, Universitario de Deportes disputará un nuevo encuentro amistoso ante Sport Boys, un compromiso clave dentro de su planificación rumbo a la temporada 2026.

Más allá del marcador, el cotejo servirá para que el cuerpo técnico encabezado por Javier Rabanal ensaye diferentes alternativas tácticas y mida el grado de competitividad del plantel. El objetivo es arribar al inicio de la Liga 1 con una estructura firme.

Por su parte, el cuadro ‘chalaco’ contará con una oportunidad importante para probar su plantel bajo la conducción del técnico Jaime de la Pava, quien recientemente sumó refuerzos como Diego Melián, Percy Liza, Federico Illanes, Juan David Torres, Mathías Llontop, Gustavo Dulanto, André Vásquez y Rolando Díaz.