Se confirmó que Yuriel Celi dejará Universitario para ser nuevo jugador de Sport Boys

Universitario de Deportes optó por ceder a Yuriel Celi a Sport Boys por toda la temporada 2026. Cabe recordar que, aunque el jugador fue citado en algunos partidos por Javier Rabanal, aún no ha tenido su debut oficial en la Liga 1.

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Si bien contaba con la aprobación del DT español, el volante no habría tenido muchas chances de sumar minutos en el primer equipo, considerando que en su posición hay jugadores como Jairo Concha, Miguel Silveira, Martín Pérez Guedes, Héctor Fértoli y Horacio Calcaterra.

Yuriel Celi jugará en Sport Boys por todo el 2026

Por ello, el comando técnico de Universitario decidió ceder al jugador a Sport Boys. Ambos equipos coincidieron en que esta será una oportunidad positiva, tanto para el desarrollo del futbolista como para los beneficios que traerá a los equipos rosado y crema.

Así lo dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta: “Acuerdo entre Universitario de Deportes y Sport Boys por el préstamo de Yuriel Celi. En estos momentos se elabora el convenio y tras eso se firma todo”.

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Cabe resaltar que, el mediocampista solo jugó en partidos amistosos con el conjunto ‘merengue’ durante 2026, incluso anotó un gol frente a César Vallejo en Campo Mar. En otras ocasiones estuvo en la lista de convocados, pero no llegó a ingresar al campo de juego.

ver también Sport Boys preguntó por Yuriel Celi y Universitario tomó drástica decisión

Clubes en los que jugó Yuriel Celi

Yuriel Celi ha vestido la camiseta de diversos equipos a lo largo de su carrera. El volante ha pasado por clubes como Cantolao, Carlos Mannucci, Hull City U21, Universitario y Deportivo Garcilaso, sumando experiencia tanto en el fútbol local como en el extranjero.

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DATOS CLAVES

Universitario de Deportes cedió al volante Yuriel Celi a Sport Boys por toda la temporada 2026.

El mediocampista no registra un debut oficial en la Liga 1 durante el presente año.

https://x.com/Gustavo_p4/status/2033258680494207246El periodista Gustavo Peralta confirmó que ambos clubes elaboran el convenio de préstamo para la firma.

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